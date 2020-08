Barbara sve mršavija: 'Uništila si se. Pod hitno pet kila gore...'

Voditeljica nosi konfekcijski broj 32, a jednom je prilikom izjavila kako su rezultati mršavljenja kod nje bili vidljivi tek nakon dugog perioda odricanja. No mnogi joj poručuju kako je pretjerala

<p>Voditeljica <strong>Barbara Kolar </strong>(50) godinama oscilira u kilaži. Već je i njoj samoj dosta govoriti o tome. No nemoguće je ne primijetiti kako je trenutačno mršavija no ikad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Barbara Kolar nikad mršavija</strong></p><p>Na Instagramu je objavila fotografije koje to i dokazuju. No našla se na meti kritika svojih pratitelja, koji smatraju kako je pretjerala. Ne sviđa im se njezina mršava figura.</p><p>- Barbara, uništila si se. Poštujem tvoju želju za vitkom linijom, ali ako nisi bolesna, pretjerala si. Ako je istina da fotografije dodaju kile, kakva si tek onda u stvarnosti? Pod hitno pet kila gore! Vrati se na staro, bolje ti stoji - pisali su joj. </p><p>Kolar nije odgovarala na komentare, a bilo je i onih koji su joj stali u obranu. Poručili su dežurnim kritičarima kako je ipak bitnije što ona misli i kako se osjeća. </p><p>Nedavno su nam upućeni s HTV-a rekli kako voditeljica sada nosi konfekcijski broj 32. Lani je, kako je priznala, nosila konfekcijski broj 36. Iz prehrane je izbacila ugljikohidrate, a svaki dan pješači po 10 kilometara.</p><p>- Oduvijek imam očajno spor metabolizam koji je, s godinama, sve gori. To znači da sam, kad me vidite u stanjenoj verziji, vjerojatno mjesecima prije jela zanemarive količine hrane upitne zanimljivosti. I da sam, s obzirom na sporost i dosadnost tog procesa, zahvalna majčici prirodi što me barem odredila kao tvrdoglavog i upornog sivonju - izjavila je svojedobno.</p><p>Barbara je za Story jednom prilikom rekla kako su rezultati bili vidljivi tek nakon duljeg perioda odricanja. Jede minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a ne jede kruh, tjesteninu i slatkiše.</p>