NAPETOSTI

Barbara traži mir, ali to smeta ekipi u Survivoru: Drukčija sam. Bit ću svoja, pa do kud doguram

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Barbara traži mir, ali to smeta ekipi u Survivoru: Drukčija sam. Bit ću svoja, pa do kud doguram
Foto: NOVA TV

Napetosti unutar tima dodatno će potaknuti razgovori o doprinosu pojedinaca. Ana Modrušan procijenit će kako Barbara Radić u kampu sudjeluje manje od ostalih

Admiral

Zeleno i žuto pleme u Survivoru nastavljaju borbu s osnovnim uvjetima za život. Unatoč tome što imaju vatru i alate, žuti kamp i dalje neće biti dovršen, a kod zelenih još uvijek nema ni osnovnog resursa – vatre. Umor će se gomilati, a želja za kvalitetnim snom postajat će sve snažnija. 

Ana Mamut otvoreno će priznati: 'Nismo još dovršili kamp', a nedostatak osnovnih uvjeta njoj će posebno teško padati. 

Foto: NOVA TV

- Najmanji problem su mi ljudi. Veći je problem sa životom u kampu, problem mi je s higijenom – ja sam cura iz grada - poručit će Ana, naglašavajući koliko joj je prilagodba na divljinu izazovna.

Napetosti unutar tima dodatno će potaknuti razgovori o doprinosu pojedinaca. Ana Modrušan procijenit će kako Barbara Radić u kampu sudjeluje manje od ostalih, a o tome će razgovarati sa svojom imenjakinjom, Anom Mamut.

- Barbaru želimo svi aktivirati kao tim da više vremena provodi s nama. Nadam se da će postati svjesna svog ponašanja koje ne može proći kao u uobičajenim okolnostima - istaknut će Ana Mamut, dajući do znanja da će zajedništvo morati biti snažnije.

Foto: NOVA TV

No Barbara Radić ostat će dosljedna sebi i vlastitim pravilima. 

- Najviše volim prirodu. Kad me drugi ne mogu ispuniti, ispunjava me priroda. Drugi su skužili da imam svoje rutine kojih se držim i koje volim i da me to čini neobičnom. Bit ću svoja, pa do kud doguram. Znam da sam drugačija i da nisam tipična u razmišljanjima i postupcima. No ne želim da me to obeshrabri - poručit će Barbara, svjesna da njezina individualnost izaziva podijeljene reakcije.

Na rijeci Chavon kandidate će dočekati nova igra u kojoj će se boriti za dva krumpira po članu tima, jednu jufku i razne začine. Paula Tomičić naglasit će: 

Foto: NOVA TV

- S glađu se nosim za sada odlično, ali vidjet ćemo sljedećih dana. Danas nam je jako bitno da napunimo 'frižider'. Jako teško bismo s onom količinom riže koje imamo izdržali ovaj tjedan.

Foto: NOVA TV

Stipe Šunić istaknut će svoje prednosti i nedostatke u surovom okruženju. 

- Znam da sam dobar u preživljavanju, snaći se u prirodi, gradnji, ali socijalne vještine i poligon mi ne idu dobro - priznat će, dajući naslutiti da će svatko svoju borbu voditi na drugačiji način.

Foto: NOVA TV

Pred svima će biti izazovi koji neće testirati samo fizičku izdržljivost, nego i unutarnju snagu, stoga ne propustite novu epizodu Survivora večeras na Novoj TV.

