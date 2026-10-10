Definicija domoljublja Gorana Bareta bila je vrlo jasna i odnosila se na želju za stvaranjem i pridonošenjem boljitku države. Za njega ljubav prema domovini nije imala nikakve veze s nacionalizmom
Baretov stari intervju opet je hit na internetu: 'Kako može biti domoljub onaj koji krade?'
Goran Bare, legendarni vinkovački roker, tijekom svoje dugogodišnje karijere ostavio je neizbrisiv trag u glazbi. Ipak, njegova televizijska gostovanja, u kojima je otvoreno govorio o hrvatskom društvu, jednako su upečatljiva kao i njegovi najveći hitovi.
Posebno se pamti njegovo gostovanje u emisiji "Nedjeljom u 2" iz svibnja 2009. godine. Tada je voditelju Aleksandru Stankoviću iznio svoje iskreno viđenje hrvatskog domoljublja. Smatrao je da je povijest igrala veliku ulogu u tome kako ljudi osjećaju pripadnost vlastitoj zemlji.
- Nijemci vole svoju zemlju, Englezi vole svoju zemlju, Francuz obožava Francusku. Hrvat fura se da voli Hrvatsku, ne voli je, pljačka je - izjavio je tada Bare. Postavio je i pitanje kako netko može biti domoljub ako krade od vlastitog naroda.
- Kako može biti domoljub koji krade od svog brata Hrvata? Kakav je to domoljub? Ja ne vidim tu domoljuba, kazao je Bare. Njegova definicija domoljublja bila je vrlo jasna i odnosila se na želju za stvaranjem i pridonošenjem boljitku države. Za njega ljubav prema domovini nije imala nikakve veze s nacionalizmom ili mržnjom prema drugim narodima.
- Ja volim Hrvatsku, ja sam Hrvat, volim Hrvatsku. I ne želim krast, želim pridonosit, želim stvarat, a ne uništavat - pojasnio je poznati glazbenik.
*uz korištenje AI-ja
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