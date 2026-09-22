Gorana Bareta iznijeli su s pozornice u Makarskoj nakon prve pjesme. ‘Tijelo i glas nisi izdržali, iskreno se ispričavamo svima i zahvaljujemo na podršci’, kažu iz benda
Baretu je pozlilo na pozornici u Makarskoj, bubnjar Majki za 24sata: 'Sad je sve u redu...'
Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači.
Službena je to objava sa stranice Goran Bare & Majke, a odnosi se na probleme koje je imao u nedjelju navečer na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj. Brojna je publika jedva čekala koncert Gorana Bareta & Majki, no kako navodi Pod Biokovom, nastup je završio i prije nego što je počeo.
- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojemu se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića.
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Kontaktirali smo i bubnjara benda, koji brine o svemu, Alena Tibljaša.
- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu - kratko nam je rekao.
Goran Bare & Majke trebali su imati koncert i 19. rujna u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, no taj je koncert otkazan 'zbog tehničkih razloga'. U Makarsku su došli, ali, nažalost, nisu odradili koncert.
- Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici Grada Makarske i Gradu Makarska. Sad je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - dodali su iz benda u priopćenju.
Bilo je već uspona i padova kod Bareta, otkazivanja koncerata... Oduvijek je iskreno govorio o "demonima" s kojima se bori, o terapijama koje pije, kako živi...
- Sretan sam što sam živ. Ja sam mislio da ću umrijeti do 30. - rekao je jednom prilikom.
Otvoreno je govorio o svojem životu nakon što su izdali album 'Nuspojave'. Snimili su ga 2018., nakon čak sedam godina pauze.
- Album je zaista mračan, ali takvo je i vrijeme u kojemu živimo, kad Amerikanci od svega prave biznis. Žao mi je naroda koji pate zbog njih - rekao je Bare tad.
Otkrio je i da je ideju za naziv albuma dobio čitajući upute o lijekovima.
- Svakih sedam dana idem na terapiju kod doktora. Malo sam čitao uputstva o tim lijekovima i vidio nuspojave, pa sam usporedio album s nekom vrstom lijeka. Pjesme su nuspojava današnjeg svijeta, američke dominacije, njihova divljanja po svijetu i islamskog radikalizma. Kroz pjesme mogu upozoriti na to da se sve vrijednosti gube - otvoreno je tad rekao.
Glazba mu puno znači, vjerujemo kako će se vratiti, kako kažu iz benda, do kraja godine.
- Sam izlazak na binu je za mene toliko moćna stvar da jedva čekam. Neki ljudi bježe, a ja nikad nisam imao tremu. Jedva čekam izaći na binu i reći: 'Dobra večer' - rekao je Bare nedavno u razgovoru za TOP radio.
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