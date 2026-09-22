Obavijesti

Show

Komentari 1
PROBLEMI NA FESTIVALU

Baretu je pozlilo na pozornici u Makarskoj, bubnjar Majki za 24sata: 'Sad je sve u redu...'

Piše Tina Ozmec-Ban, Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Baretu je pozlilo na pozornici u Makarskoj, bubnjar Majki za 24sata: 'Sad je sve u redu...'
3
Foto: screenshot/Pod Biokovom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gorana Bareta iznijeli su s pozornice u Makarskoj nakon prve pjesme. ‘Tijelo i glas nisi izdržali, iskreno se ispričavamo svima i zahvaljujemo na podršci’, kažu iz benda

Admiral

Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači.

ISPRIČALI SE Majke se oglasile povodom koncerta u Makarskoj: 'Sada je najvažnije da je Goran dobro...'
Majke se oglasile povodom koncerta u Makarskoj: 'Sada je najvažnije da je Goran dobro...'

Službena je to objava sa stranice Goran Bare & Majke, a odnosi se na probleme koje je imao u nedjelju navečer na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj. Brojna je publika jedva čekala koncert Gorana Bareta & Majki, no kako navodi Pod Biokovom, nastup je završio i prije nego što je počeo.

- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojemu se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Kontaktirali smo i bubnjara benda, koji brine o svemu, Alena Tibljaša.

- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu - kratko nam je rekao.

NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO' VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke trebali su imati koncert i 19. rujna u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, no taj je koncert otkazan 'zbog tehničkih razloga'. U Makarsku su došli, ali, nažalost, nisu odradili koncert.

- Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici Grada Makarske i Gradu Makarska. Sad je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - dodali su iz benda u priopćenju.

Bilo je već uspona i padova kod Bareta, otkazivanja koncerata... Oduvijek je iskreno govorio o "demonima" s kojima se bori, o terapijama koje pije, kako živi...

- Sretan sam što sam živ. Ja sam mislio da ću umrijeti do 30. - rekao je jednom prilikom.

Zagreb: Koncert Gorana Bareta u klubu Boogaloo povodom 40. godina karijere
Zagreb: Koncert Gorana Bareta u klubu Boogaloo povodom 40. godina karijere | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otvoreno je govorio o svojem životu nakon što su izdali album 'Nuspojave'. Snimili su ga 2018., nakon čak sedam godina pauze.

- Album je zaista mračan, ali takvo je i vrijeme u kojemu živimo, kad Amerikanci od svega prave biznis. Žao mi je naroda koji pate zbog njih - rekao je Bare tad.

Otkrio je i da je ideju za naziv albuma dobio čitajući upute o lijekovima.

- Svakih sedam dana idem na terapiju kod doktora. Malo sam čitao uputstva o tim lijekovima i vidio nuspojave, pa sam usporedio album s nekom vrstom lijeka. Pjesme su nuspojava današnjeg svijeta, američke dominacije, njihova divljanja po svijetu i islamskog radikalizma. Kroz pjesme mogu upozoriti na to da se sve vrijednosti gube - otvoreno je tad rekao.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva?
ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glazba mu puno znači, vjerujemo kako će se vratiti, kako kažu iz benda, do kraja godine.

- Sam izlazak na binu je za mene toliko moćna stvar da jedva čekam. Neki ljudi bježe, a ja nikad nisam imao tremu. Jedva čekam izaći na binu i reći: 'Dobra večer' - rekao je Bare nedavno u razgovoru za TOP radio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.
NOVI DEČKO MAJE ŠUPUT

Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.

Emil Tedeschi mlađi sada ljubi Maju Šuput, za iza sebe ima brak sa 17 godina starijom Nikom Perenčević. Prije Nike, hodao je s Lanom Jurčević, kćeri nekadašnjeg Vatrenog i poznatog trenera Nikole Jurčevića
Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera
NOVI DEČKO ŠUPUTICE

Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera

Sin poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko Maje Šuput prije četiri godine zaustavio je na trajekt na liniji Valbiska-Merag, pa se, da bi ga zaustavio, predstavio kao osiguranje premijera
Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?
ĐURĐA TEDESCHI

Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?

Đurđa Tedeschi (82), baka Emila Tedeschija mlađeg i novog dečka Maje Šuput, modna je ikona koja već desetljećima oduševljava svojom pojavom na brojnim događanjima diljem Lijepe naše. S druge strane, Maja Šuput plijeni pažnju gdje god stigne svojim osebujnim stilom, pa je i ona postala svojevrsna trendseterica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026