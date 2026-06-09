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Barron Trump lansirao vlastito energetsko piće: Mnogi su bijesni, tvrde da je preskupo

Piše Maša Mai Čigir,
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Barron Trump lansirao vlastito energetsko piće: Mnogi su bijesni, tvrde da je preskupo
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Sin američkog predsjednika, Barron Trump lansirao je energetsko piće koje se već može naći na policama u Americi, no nisu svi oduševljen novim proizvodom

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Barron Trump i njegova četiri poslovna partnera lansirali su energetsko piće pod nazivom Sollos. Piće inspirirano Floridom može se kupiti u jednoj verziji okusa, a to je spoj ananasa i kokosa. Iz kompanije tvrde da je razlog jednog okusa taj što su svoje piće htjeli dovesti do savršenstva, stoga nisu radili na više okusa odjednom.

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Nije neobično da slavni lansiraju vlastite brendove pića - pa tako imamo tekilu koju je lansirala Kendall Jenner i energetsko piće koje su lansirali youtuberi KSI i Jake Paul. Iako se upravo kod takvih proizvoda očekuje da će biti nešto skuplje, ljudi na društvenim mrežama bijesne jer pakiranje od 12 limenki Sollosa košta čak 39 dolara. 

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'Ne znam tko će ovo piti, ja sigurno neću. A i lud je tko hoće', 'Nije mu dosta love pa želi još', 'Jabuka ne pada daleko od stabla', 'Korupcija... Cijela ta obitelj treba u zatvor', komentirali su korisnici platforme X. 

Ipak, nisu svi nezadovoljni pa je Sollos dobio i pozitivne recenzije, a stanovnici Floride posebno su odušeljeni jer je piće inspirirano njihvom saveznom državom.

Na službenoj stranici Sollosa mogu se pronaći i drugi proizvodi, a cijene su isto visoke. Tako gornji dio trenirke košta 95 dolara, šilterica čak 30 dolara, a torba za plažu 80 dolara. Iako tvrtka na službenim stranicama piće predstavlja kao "osvježenje nakon surfanja, dovoljno energizirajuće da izdržite teniski meč i napravljeno od organskih sastojaka", paprena cijena, koja je veća od tri dolara za jednu limenku, bit će prepreka mnogima. 

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