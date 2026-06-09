Barron Trump lansirao vlastito energetsko piće: Mnogi su bijesni, tvrde da je preskupo

Barron Trump i njegova četiri poslovna partnera lansirali su energetsko piće pod nazivom Sollos. Piće inspirirano Floridom može se kupiti u jednoj verziji okusa, a to je spoj ananasa i kokosa. Iz kompanije tvrde da je razlog jednog okusa taj što su svoje piće htjeli dovesti do savršenstva, stoga nisu radili na više okusa odjednom.

Nije neobično da slavni lansiraju vlastite brendove pića - pa tako imamo tekilu koju je lansirala Kendall Jenner i energetsko piće koje su lansirali youtuberi KSI i Jake Paul. Iako se upravo kod takvih proizvoda očekuje da će biti nešto skuplje, ljudi na društvenim mrežama bijesne jer pakiranje od 12 limenki Sollosa košta čak 39 dolara.

'Ne znam tko će ovo piti, ja sigurno neću. A i lud je tko hoće', 'Nije mu dosta love pa želi još', 'Jabuka ne pada daleko od stabla', 'Korupcija... Cijela ta obitelj treba u zatvor', komentirali su korisnici platforme X.

Ipak, nisu svi nezadovoljni pa je Sollos dobio i pozitivne recenzije, a stanovnici Floride posebno su odušeljeni jer je piće inspirirano njihvom saveznom državom.

Na službenoj stranici Sollosa mogu se pronaći i drugi proizvodi, a cijene su isto visoke. Tako gornji dio trenirke košta 95 dolara, šilterica čak 30 dolara, a torba za plažu 80 dolara. Iako tvrtka na službenim stranicama piće predstavlja kao "osvježenje nakon surfanja, dovoljno energizirajuće da izdržite teniski meč i napravljeno od organskih sastojaka", paprena cijena, koja je veća od tri dolara za jednu limenku, bit će prepreka mnogima.