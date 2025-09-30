Barron Trump zatvorio cijeli kat zgrade zbog spoja! 'Popularan je među curama, sviđa im se'

Sin Donalda i Melanie Trump, 19-godišnji Barron, nedavno je imao spoj u Trump Toweru. Iako je nije uobičajeno da tinejdžer svoju partnericu odvede na spoj u vlastiti dom, ova činjenica ne čudi budući da je dobro poznato koliko je sin predsjednika SAD-a štićen. Izvor upoznat s događajem potvrdio je za Page Six da je cijeli kat tornja bio zatvoren kako bi Barron mogao uživati s djevojkom.

Mladi Barron Trump trenutno živi u Washington D.C.-u, no pohađa Sveučilište u New Yorku, popularni NYU na kojem studira poslovnu ekonomiju. Preko dva metra visok mladić, prema riječima svojih kolega, iako je pomalo čudan, pravi je zavodnik. U prosincu prošle godine, jedan je izvor za People izjavio kako je Barron vrlo popularan među djevojkama jer je visok i zgodan te ga mnogo ljudi smatra atraktivnim.

Kao predsjednikov sin, Barron je primoran štititi svoju privatnost što mu otežava druženje s prijateljima. Tako je jedan izvor za Page Six izjavio da mu nije dopušteno davati svoj broj mobitela kolegama, već s njima komunicira preko chata na igraćoj konzoli Xbox.

Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Barron Trump rođen je 2006. godine i jedini je sin Melanie i Donalda Trumpa, koji uz njega ima još četvero djece. Najmlađi Barron rijetko se pojavljuje pred očima javnosti, a u ožujku je viđen ispred Trump Towera sa satom marke Rolex vrijednim 50.000 dolara na ruci. Forbes vrijednost ovog mladića procjenjuje na 150 milijuna dolara.