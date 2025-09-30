Obavijesti

Barron Trump zatvorio cijeli kat zgrade zbog spoja! 'Popularan je među curama, sviđa im se'

Barron Trump zatvorio cijeli kat zgrade zbog spoja! 'Popularan je među curama, sviđa im se'
Foto: Shawn Thew/REUTERS

Sin predsjednika SAD-a i Melanije Trump, Barron Trump, odlučio je organizirati pomalo neobičan spoj.

Sin Donalda i Melanie Trump, 19-godišnji Barron, nedavno je imao spoj u Trump Toweru. Iako je nije uobičajeno da tinejdžer svoju partnericu odvede na spoj u vlastiti dom, ova činjenica ne čudi budući da je dobro poznato koliko je sin predsjednika SAD-a štićen. Izvor upoznat s događajem potvrdio je za Page Six da je cijeli kat tornja bio zatvoren kako bi Barron mogao uživati s djevojkom.

Mladi Barron Trump trenutno živi u Washington D.C.-u, no pohađa Sveučilište u New Yorku, popularni NYU na kojem studira poslovnu ekonomiju. Preko dva metra visok mladić, prema riječima svojih kolega, iako je pomalo čudan, pravi je zavodnik. U  prosincu prošle godine, jedan je izvor za People izjavio kako je Barron vrlo popularan među djevojkama jer je visok i zgodan te ga mnogo ljudi smatra atraktivnim.

Kao predsjednikov sin, Barron je primoran štititi svoju privatnost što mu otežava druženje s prijateljima. Tako je jedan izvor za Page Six izjavio da mu nije dopušteno davati svoj broj mobitela kolegama, već s njima komunicira preko chata na igraćoj konzoli Xbox.

U.S. President Trump watches the solar eclipse with first Lady Melania Trump and son Barron from the Truman Balcony at the White House in Washington
Foto: Kevin Lamarque/REUTERS
Barron Trump rođen je 2006. godine i jedini je sin Melanie i Donalda Trumpa, koji uz njega ima još četvero djece. Najmlađi Barron rijetko se pojavljuje pred očima javnosti, a u ožujku je viđen ispred Trump Towera sa satom marke Rolex vrijednim 50.000 dolara na ruci. Forbes vrijednost ovog mladića procjenjuje na 150 milijuna dolara.

