Barry Manilow zbog bolesti opet morao otkazati koncerte

Barry Manilow (83) ponovno prolazi kroz teško razdoblje zbog narušenog zdravlja. Nakon što se vratio nastupima u Las Vegasu, uslijedio je nagli prekid koncerta i otkazivanje daljnjih datuma zbog teškog bronhitisa.

Povratak na pozornicu i nagli prekid

Legendarni izvođač hitova poput "Mandy" i "Copacabana" nedavno se vratio na pozornicu u Las Vegasu nakon pauze od šest tjedana. Nastupio je u četvrtak, osmog listopada, no već je na tom koncertu morao prekinuti izvedbu nakon samo nekoliko pjesama, piše People. Pjevač i njegov tim ubrzo su shvatili da stvari ne idu prema planu, a zabrinuta publika ostala je u neizvjesnosti.

Sljedećeg dana, njegov je tim potvrdio otkazivanje koncerata predviđenih za petak i subotu na istoj lokaciji. Uzrok su bili ozbiljni problemi s glasnicama i teški bronhitis koji su ga spriječili da nastavi s planiranim rasporedom. Iz njegova su tima putem društvenih mreža obavijestili obožavatelje da će povrat novca za ulaznice dobiti automatski.

​- Ovo je moj prvi povratak nakon dugo vremena. Imam nekih zdravstvenih problema, ali vratio sam se - poručio je pjevač publici kratko prije nego što je morao zaustaviti koncert.

Teška borba s rakom pluća

Ovo nije prvi put da ga bronhitis ometa u radu, a upravo ga je on doveo do mnogo ozbiljnije dijagnoze krajem prošle godine. Nakon što je prebolio tjedne teškog bronhitisa, liječnik mu je predostrožnosti radi naručio magnetsku rezonanciju. Pregled je otkrio mrlju na lijevom krilu pluća, a pretrage su potvrdile da se radi o raku pluća u prvom stadiju.

Pjevač je morao na operaciju kako bi mu kirurzi uklonili dio pluća. Srećom, bolest su otkrili dovoljno rano da mu nisu bile potrebne kemoterapija niti zračenje, ali je oporavak bio izuzetno iscrpljujući. Proveo je sedam dana u jedinici intenzivnog liječenja, a situaciju je dodatno zakomplicirala upala pluća koja je uslijedila.

​- Uopće ne razmišljaš o tome koliko je život krhak, a onda odjednom imaš rak pluća. Nema nikakvih simptoma. Spasio mi je život - rekao je pjevač o svom liječniku u intervjuu za časopis People.

Tijekom višemjesečnog oporavka, glazbenik se morao pomiriti s činjenicom da su mu se glasnice promijenile. Kako je objasnio medijima, prvi pokušaji pjevanja zvučali su potpuno drugačije od onoga na što je navikao, zbog čega se bojao da više nikada neće moći nastupati na staroj razini.

Neizvjesna budućnost koncerata

Pjevač ne skriva zabrinutost oko povratka na pozornicu i priznaje da ga cijela situacija jako uzrujava jer ne želi prestati pjevati. Trudi se vježbati glas u svom studiju, no priznaje da ima dana kada jedva može govoriti, a kamoli odraditi koncert u trajanju od sat i pol. Unatoč svemu, nedavno je izdao novi album pod nazivom "What a Time", koji sadrži njegove prve originalne pjesme u posljednjih petnaest godina.

Pre-Grammy Gala & Salute To Industryicons With Clive Davis - LA | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Trenutno nitko ne može sa sigurnošću reći hoće li se planirani nastupi sredinom listopada uopće održati. Organizatori i dalje prate njegovo zdravstveno stanje iz dana u dan, dok obožavatelji putem društvenih mreža šalju tisuće poruka podrške legendarnom izvođaču.

Zasad glazbenik mora mirovati i izliječiti bronhitis kako ne bi dodatno ugrozio već osjetljiva pluća i glasnice. Njegov tim naglašava da je zdravlje apsolutni prioritet, pa će odluku o povratku na binu donijeti tek kada liječnici daju zeleno svjetlo.

*uz korištenje AI-ja