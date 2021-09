Holivudski glumac Tom Cruise (59) prekinuo je ljubavnu romansu s 20 godina mlađom kolegicom Hayley Atwell koja je započela tijekom snimanja novog nastavka 'Nemoguće misije'.

- Zajedno su prošli kroz intenzivan period snimanja. Sjajno se slažu no, odlučili su ostati prijatelji. Tom ima previše obveza i cijelo vrijeme putuje. To je i jedan od razloga zbog čega nisu funkcionirali - rekao je izvor blizak glumcu za The Sun.

Curise i Atwell morat će nastaviti surađivati na novom filmu čije snimanje je pri kraju. Njihovi poznanici komentirali su kako bi to moglo biti i pomalo neugodno.

Glumce su paparazzi pratili u stopu, a vezu su prekinuli samo dva mjeseca nakon što su javnosti obznanili da su zajedno.

Bivši par pojavio se i na ovogodišnjem Wimbledonu. Njihovi osmjesi i dodiri tada, pokazivali su da par uživa u zajedničkom društvu.

- Tom i Hayley zaljubili su se na prvi pogled - rekao je tada izvor s filmskog seta za The Sun.

Podsjetimo, Tom je bio u braku s Katie Holmes (42). Razveli su se 2012. godine zbog kontroverzne scijentološke vjere čiji je on zagovornik. Katie se iselila iz kuće u strahu za sebe i njihovu kći Suri. Prema pisanju stranih medija, glumac od tada nije vidio malenu jer mu vjera brani druženje s obzirom na to da nije scijentologinja.

Prije Homes, Cruise je bio oženjen za Nicole Kidman (54). U braku su bili deset godina i zajedno su posvojili sina Connora i kći Isabellu. Djeca su zbog oca prihvatila vjerovanja scijentološke crkve te danas iz tog razloga ne razgovaraju s majkom.

Prva Tomova supruga bila je glumica Mimi Rogers (65). Vjenčali su se 1987. godine, a razveli 1990. Navodno ga je upravo ona uvela u scijentologiju.

