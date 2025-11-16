Baš neugodno! Yvonne Woelke pokazala je više od planiranog

Njemačka glumca Yvonne Woelke doživjela je malenu nezgodu prilikom europske premijere druge sezone serije 'Landman'. Naime, na plavom tepihu berlinskog kina Zoo Plast iz dubokog dekoltea njene haljine slučajno je u jednom trenutku malo provirila bradavica.

Foto: Profimedia

Woelke, koja je za ovu prigodu odabrala dugu, šljokičastu plavu haljinu sirena kroja s tankim naramenicama i dubokim dekolteom, odmah je reagirala čim je shvatila što joj se dogodilo. Iako je bradavicu odmah pokušala 'vratiti na mjesto' fotografi su uspjeli zabilježiti ovaj neugodan trenutak.

Foto: Profimedia

Glumica, koja će za dva dana proslaviti 44. rođendan, proslavila se u filmovima i serijama kao što su 'Bad End', 'The Devil Who Called Himself God' te 'Verbotene Liebe', sapunici koja je počela izlaziti još 1995. godine, a oduševila je gledatelje diljem Njemačke. Osim što se redovito pojavljuje na televiziji, Woelke je prije 26 godina osvojila i prestižnu titulu Miss Njemačke.