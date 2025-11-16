Obavijesti

NEZGODAN TRENUTAK

Baš neugodno! Yvonne Woelke pokazala je više od planiranog

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Profimedia

Njemačka glumica došetala je na premijeru druge sezone poznate serije u glamuroznoj haljini, no izgleda da su je duboki dekolte i tanke naramenice 'izdali'

Njemačka glumca Yvonne Woelke doživjela je malenu nezgodu prilikom europske premijere druge sezone serije 'Landman'. Naime, na plavom tepihu berlinskog kina Zoo Plast iz dubokog dekoltea njene haljine slučajno je u jednom trenutku malo provirila bradavica.

Premiere 2. Staffel LANDMAN
Foto: Profimedia

Woelke, koja je za ovu prigodu odabrala dugu, šljokičastu plavu haljinu sirena kroja s tankim naramenicama i dubokim dekolteom, odmah je reagirala čim je shvatila što joj se dogodilo. Iako je bradavicu odmah pokušala 'vratiti na mjesto' fotografi su uspjeli zabilježiti ovaj neugodan trenutak.

Premiere 2. Staffel LANDMAN
Foto: Profimedia

Glumica, koja će za dva dana proslaviti 44. rođendan, proslavila se u filmovima i serijama kao što su 'Bad End', 'The Devil Who Called Himself God' te 'Verbotene Liebe', sapunici koja je počela izlaziti još 1995. godine, a oduševila je gledatelje diljem Njemačke. Osim što se redovito pojavljuje na televiziji, Woelke je prije 26 godina osvojila i prestižnu titulu Miss Njemačke.

