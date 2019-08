Basist grupe Faith No More na Balkanu kuha svoju šljivovicu

Puno ljudi ne zna za to, no desetljećima sam putovao na Balkan i zavolio njihovu popularnu žesticu zvanu rakija. Na Balkanu se ona proizvodi stoljećima, no čini se da malo ljudi u Americi zna za nju, rekao je stranim medijima Billy Gould (56), basist američke rock grupe Faith No More.

Gould se toliko oduševio popularnim alkoholnim pićem Balkana da se i sam odlučio baciti u proizvodnju. Osmislio je vlastitu verziju šljivovice, a nazvao ju je 'Yebiga'.

Foto: Instagram Gould kaže da ga uz okus rakije oduševljava i činjenica kako je to piće bitan dio Balkanske kulture, pa se često pije na vjenčanjima, ali i sprovodima.

Iako ju zasad prodaje samo u Kaliforniji, nada se da će se to uskoro promijeniti te da će i ostali dijelovi SAD-a moći uživati u njemu toliko dragom okusu rakije.