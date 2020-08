Batinić: 'Ostavljam kandidate u najboljim rukama. Bila sam im prijatelj, bilo je tu puno boli...'

Marijana je počela polako odbrojavati. Njoj i suprugu Mateju u obitelj uskoro stiže djevojčica. Zbog toga je morala odustati od showa 'Život na vagi' i pronaći zamjenu

<p>Televizijska voditeljica <strong>Marijana Batinić </strong>(39) sa suprugom <strong>Matejem Pašalićem </strong>je u slatkom iščekivanju. Uskoro bi im na svijet trebala stići djevojčica, a krenulo je polako i odbrojavanje.</p><p>- Kaže li se za dva mjeseca do poroda 'odbrojavamo sitno'? Ako da - odbrojavamo sitno... I dinamitno! Samo što ne grizem - našalila se voditeljica nedavno. Zbog trudnoće je morala odustati od vođenja showa 'Život na vagi'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marijana je uživala voditi 'Ljubav je na selu'</strong></p><p>No, još je uvijek tajna kome je prepustila svoju voditeljsku palicu.</p><p>- Nimalo mi nije bilo teško, najviše zato što sam kandidate ostavila u najboljim rukama. Osoba koja me zamijenila bila je i moj odabir. Po meni najlogičniji. Kad sam predložila producentu Vanji Meandžiji moju zamjenu, samo se nasmijao. On ju je, naime, već kontaktirao - rekla je Marijana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3860386/marijana-batinic-ekskluzivno-otkriva-detalje-o-svojoj-zamjeni-ali-i-kandidatima-5-sezone-zivota-na-vagi-to-su-sjajani-ljudi-spremni-uci-u-zrvanj/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Tijekom voditeljske uloge u showu Marijana se povezala s mnogim kandidatima, a nekima od njim se čuje i po završetku showa.</p><p>- Moja uloga je pomoći im da se otvore, da skinu terete sa svojih leđa. Pristupam im kao prijatelj, a njihova bol te onda ne može zaobići - kaže Marijana.</p><p>Svim kandidatima ona je uvijek bila velika podrška, a sada vjeruje kako će njezina zamjena biti dostojna. Ona uživa u danima trudnoće, a na društvenim mrežama često dijeli fotografije trudničkog trbuščića. Suprug joj je uvijek podrška.</p><p>Marijana i marketinški stručnjak Pašalić u vezi su od 2011., a vjenčali su se početkom 2015 godine. Svadba je bila u najužem krugu obitelji i prijatelja na zagrebačkom Gornjem gradu. Marijani je kuma bila dugogodišnja prijateljica <strong>Petra Nižetić</strong>, a Mateju je kum bio prijatelj <strong>Vladimir Arlović</strong>. </p><p> </p><p> </p>