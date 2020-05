Batinić: 'Stiže nam djevojčica, a moja Ena je to znala odavno'

Ovaj video snimljen je prije više od dvije godine 🙌 Gospođica u glavnoj ulozi jasno nam je dala do znanja da želi seku... 🧐🤸‍♀️ A sve u namjeri da sebi osigura nekog tko će joj pomoći u operaciji "Nered po kući". 😂 . Kako stvari stoje, mogla bi uspjeti u tome - u našu malu obitelj stiže curica! 👧🏻🤭 . U ovo doba nagađanja i projekcija budućnosti, moram priznati da imam najslađu proročicu - i to sa stopostotnim uspjehom predviđanja! ❤️ (P.S. Najbolja prijateljica Katja dio je svake njezine priče 🤷🏻‍♀️) . #stižecurica #falatiživote #bigsister #marijanabatinic #nisamjauteglirasla #marijanabatinic

