Batinić u slatkom iščekivanju: 'Strah od porođaja sada je veći'

Voditeljica sa svojim suprugom Matejem nestrpljivo očekuje novog člana u obitelji. Uskoro im stiže djevojčica, a sreću ne mogu sakriti. Marijanu trudnoća zasad ne sprječava da obavlja poslovne zadaće

<p>Televizijska voditeljica <strong>Marijana Batinić</strong> (39) prije nešto više od tri mjeseca na društvenim je mrežama objavila sretnu vijest. Sa svojim suprugom <strong>Matejem Pašalićem</strong> očekuje prinovu. Trudnoća ju je jako obradovala, a nedugo potom je pokazala i trudnički trbuščić i priznala kako im u obitelj stiže djevojčica.</p><p>Ona i Matej već imaju jedno dijete, kćer<strong> Enu</strong> (5), a obitelj je trenutačno u Zagrebu. Donedavno su bili na otoku Šolti kako bi se odmorili, a Marijana je u početku trudnoće imala nepodnošljive mučnine.</p><p>- Stanje se popravilo. Sada sam u slatkom iščekivanju, ali strah od porođaja je čak veći nego prije. Sada znam što me čeka. Da je lako, nije, ali vrijedi puno više nego što si ikad zamišljao - rekla je Marijana za <a href="https://story.hr/Celebrity/a138296/SAMO-ZA-STORY-Trudna-Marijana-Batinic-Strah-od-porodjaja-je-ovaj-put-veci.html" target="_blank">Story</a>.</p><p>Trudnoća ju još ne sprječava da obavi sve poslovne zadaće. Na društvenim mrežama redovito obavještava one koji ju prate u trudnoći i obiteljskoj svakodnevici. Pritom je priznala kako se sprema za zadnja televizijska snimanja. Osim toga, jučer je objavila fotografiju u radnom izdanju i objasnila kako njoj niti ne treba poslovni ured da bi radila, već s laptopom sjedne i u kafić i radi.</p><p>Matej joj je u svemu podrška, a njihova ljubavna priča počela je prije devet godina. Par se upoznao u jednom zagrebačkom klubu, preko zajedničkih prijatelja. Batinić je više puta ponovila kako ju je osvojio svojom pozitivnim energijom. </p><p>- Dodatni plus mu je što je zgodan. Nebrojeno puta mi je dokazao da je dobar čovjek, kvalitetna osoba koja drži do mene i poštuje me - rekla je voditeljica svojedobno. </p>