Batinić vodi finale: Htjela bih da žena ovog puta odnese pobjedu

Veselim se finalu i jako me zanima vidjeti što su kandidati napravili, koliko su napredovali i hoću li ih uopće sve prepoznati. Imam svog favorita, ispričala je

<p>Peta sezona jednog od najpopularnijih showova u Hrvatskoj, 'Života na vagi', došla je do samog kraja, a tko je pobjednik, doznat će se večeras od 20 sati u programu RTL-a! Nakon 14 tjedana provedenih u Staroj Kapeli, gdje je 18 kandidata dobilo priliku promijeniti svoj život iz temelja, oni najuporniji i najizdržljiviji došli su do samog kraja.</p><p>Pod budnim okom trenera <strong>Maje Ćustić </strong>i <strong>Edina Mehmedovića</strong>, a uz pomoć nutricionistice <strong>Martine Linarić</strong>, netko od kandidata okitit će se titulom 'najvećeg gubitnika'. Priliku za pobjedu u finalu imaju <strong>Marica</strong>,<strong> Matej</strong>, <strong>Ante</strong> i <strong>Dominik</strong> te će netko od njih kući otići bogatiji za 150 tisuća kuna, ali i dodatnih 20 tisuća kuna jer kandidati tijekom showa nisu željeli založiti zlatni kulen kao prednost na vaganju, nego su njegovu 'vrijednost' sačuvali za pobjednika. </p><p>Najbolji među ostalim kandidatima, takozvanim nefinalistima, dobit će nagradu od 50 tisuća kuna. A kroz finale gledatelje će voditi <strong>Marijana Batinić</strong>, koja je u tijeku showa zbog trudnoće svoju ulogu prepustila<strong> Sanji Žuljević</strong>. Nešto više nakon dva mjeseca od porođaja Marijana se vraća na male ekrane i ne skriva uzbuđenje!</p><p>- Veselim se finalu i jako me zanima vidjeti što su kandidati napravili, koliko su napredovali i hoću li ih uopće sve prepoznati. Imam svog favorita, a voljela bih da žena ovog puta odnese pobjedu, što ne znači da mi i naši frajeri nisu dragi i da ne navijam i za njih - poručuje Marijana. </p><p>Hoće li joj se želja ostvariti i tko će na kraju svojim trudom i zalaganjem zaslužiti pobjedu, gledatelji mogu doznati večeras u spektakularnoj završnici showa 'Život na vagi'.</p>