BB Antonio: 'Diglo me je to s Lucijom, ali imam loš osjećaj'

Ne možeš biti toliko pijan da ne znaš što radiš, rekao je Nikola Vidović (22) Antoniju Benčaku (21) dok su razgovarali o razuzdanom tulumu večer prije. Naime, Križevčanin se povjerio sustanaru da se njegov 'burni' odnos s Lucijom Stojak (23) promijenio nakon zabave te da su se počeli zbližavati.

Foto: Valentina Boltis - Znaš kada nešto priželjkuješ i onda se to napokon dogodi i onda možda ispadne da je to bilo samo iz pijanstva - rekao je Antonio Nikoli kojem je objasnio da je to loš osjećaj. Dodao je kako se ništa posebno nije dogodilo, a i kamere su oko njih.

Foto: RTL - To me diglo i dobio sam volje pa ćemo vidjeti šta će biti dalje - istaknuo je Antonio koji je završio s Lucijom u krevetu nakon što su previše popili. Antonio je Luciju mazio po kosi, a svako malo su 'odzvanjali' poljupci. Svojim ponašanjem iznenadili su ostale stanare u sobi koji su im se smijali.

- Gle njih dvoje što rade - rekla je iznenađena Anči (24), dok se Anezi (31) dignula do njihovog kreveta provjeriti kakvo je to 'komešanje' pod poplunom.

Foto: RTL televizija Tulum od dan prije je promijenio i Lucijino mišljenje o Anezi s kojom se neprestano sukobljava u Big Brother kući. Splićanka je prišla pjevačici i rekla joj da joj se svidjela njezina opuštenost i otkačeno ponašanje na zabavi. Ipak Anezi se nije svidjelo što je Lucija promijenila svoje mišljenje o njoj i o tome je razgovarala s Dubravkom (47).

- Ti si analizirana, mozak ti nemam što secirati, sve je jasno k'o dan - istaknula je Anezi koja nije povjerovala u riječi mlade Splićanke naglasivši da smatra kako je sve to dio plana da Luku (24) pod svaku cijenu izbaci iz njezinog kreveta. Pjevačica je razgovarala i s mladim Zagrepčaninom o njihovom odnosu te su rekli jedno drugome što im smeta.

Foto: RTL televizija - Od početka sam ti rekao da nisam zaljubljen niti da gajim neke osjećaje prema tebi u tom smjeru - istaknuo je Luka. Dodao je kako je ona njemu neke stvari više pokazivala nego on njoj.

- Ti si stvarno bio moja simpatija - odgovorila je Anezi na njegove riječi. Stanare je Big Brother iznenadio novčanom kaznom zbog tuluma. Nabrojao im je njihove prekršaje, a neki su se začudili i istaknuli kako su im sjećanja mutna zbog alkohola.

- Big Brother podržava tulume u kući, ali uz pristojno ponašanje - rekao je Big Brother.