BB Bojan je jecao i plakao: 'Bio sam agresivac, zatomljujem to'

Stanar Big Brother kuće Bojan Mrđenović (34) priznao je jučer kako je na izmaku snaga nakon više od 80 dana u reality showu. Zadaci su ga psihički iscrpili jer izazivaju, kako tvrdi, kalkulacije i pametovanje stanara, a kako se bliži finale showa, sve mu više nedostaje obitelj i prijatelji.

Foto: RTL

- Dosta brzo se mijenjaju i izokreću stvari u kući. Mojih par dana frustracija i nervoze jako brzo je prošlo jer sam shvatio da mi to ne vrijedi i da štetim jedino sebi. I sad sam umoran - rekao je konobar iz Siska. Svemu su prethodile i nesuglasice s Antonijem Benčakom (21) oko tjednog zadatka 'put oko svijeta' gdje je Križevčanin svjesno prekršio pravila. To je Bojana, kako tvrdi, izbacilo iz takta.

Foto: RTL

- Nisam siguran da više želim s ovakvim ljudima dijeliti svoje vrijeme. Premda je samo dva tjedan do kraja, boli me k***. Bila je zajebancija, bilo je glupiranje, ali imam u životu bitnije ljude s kojima želim trenutno biti - jecao je Bojan koji nije mogao suzdržati suze u ispovjedaonici.

Foto: RTL

Big Brotheru je tvrdio da nije siguran kako mu ove turbulencije trebaju trenutno u životu.

- Imam pravi život, imam prave ljude koji su mi bitni. Bojim se da ne upropastim sve ovo što sam napravio do sada u showu. Da ne iznevjerim bliske ljude i one koji glasaju za mene i da pokažem nešto što nisam do sada - rekao je Bojan kroz suze. Big Brother je šutio i nije ga htio prekidati u monologu.

Foto: RTL

- Dugo vremena i puno grešaka mi je trebalo da dođem do ovdje gdje sam sada u životu i ne želim ponavljati te greške i vraćati se na staro. One stvari koje sam odlučio promijeniti, to sam i promijenio - rekao je Siščanin. Zatim ga je Big Brother upitao 'kakav je bio taj stari Bojan kojeg ne želi nikome pokazati'.

- Puno tvrdoglaviji, glasniji i agresivniji te poprilično svojeglav. Vani je to lakše podnijeti i izbalansirati. A ovdje sam se puno puta htio zakrviti i svađati, ali sam ležao na kauču i šutio jer sam znao da je to ispravniji način za mene i ljude oko mene - rekao je brišući suze.

Foto: RTL

Antonio pak tvrdi da je u tajnoj kući, gdje su obojica bili privremeno smješteni na pet dana, upoznao pravog Bojana, odnosno njegovu bolju verziju.

Foto: RTL

- Kada se vratio nazad u glavnu kuću, opet se promijenio na gore. Nemam poštovanja prema takvoj osobi - objašnjavao je Benčak sustanarki Aleni Nezirević Anezi (31).

Foto: RTL

Ona smatra kako je tih pet dana Siščanin 'igrom slučaja' bio dobre volje, ali Antonio tvrdi da to nije tako.

- On je čovjek koji ima ekstremne oscilacije u raspoloženju. Dosta je nestabilne prirode, i to je jedan jedini Bojan koji postoji. Čiča miča, gotova je priča - rekla je Anezi.