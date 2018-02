BB je kaznio Ljiljanu šutnjom, Anči: 'Da je bar tako cijeli dan!'

Zaredale su se pogreške 60-godišnje Ljiljane Lipovac, koja voli puno pričati, a Big Brother ju je kaznio tamo gdje najviše boli – šutnjom.

Nemilosrdni Big Brother uočio je kako razgovorljiva pjesnikinja Lili previše priča pa tako nekom stanaru kaže ono što ne bi smjela. Upravo zbog toga, stanarka je kažnjena i to s četiri sata šutnje, piše RTL.

- Otkako si ušla u kuću, više puta si do sada otkrila stvari iz vanjskog svijeta i govorila kako su pojedini stanari predstavljeni. To je strogo zabranjeno. Zbog svega toga moraš šutjeti četiri sata i ne smiješ reći niti jednu jedinu riječ. Za to vrijeme moraš napisati pjesmu koju ćeš kada ti završi kazna pročitati svim stanarima. Ljiljana, s obzirom na to da si ti vođa tima, netko te za to vrijeme mora zamijeniti na tom mjestu, a to će biti Dubravka - rekao je Big Brother Ljiljani, koja se odmah primila zadatka.

Nakon što je napustila ispovjedaonicu, a Duda objasnila o čemu se radi, svi su stanari bili oduševljeni.

- Da je bar tako cijeli dan - prokomentirala je Anči.