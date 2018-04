BB Lucija ipak lagala da se nije nikada seksala: Bilo ih je dvoje

Stanarka Big Brother kuće Lucija Stojak (23) iznenadila je mnoge kada je početkom ožujka u sklopu tjednog zadatka 'Spačka TV' otkrila pikanterije iz ljubavnog života. Između ostalog, tvrdila je kako nikada nije stupila u intimne odnose.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199374 / ]

- To će se dogoditi kada nađem pravog muškarca - objasnila je tada Splićanka, koja sada 'pjeva malo drugačiju pjesmu'.

Foto: Privatni album

Naime, u BB kući ovog tjedna stanari su podijeljeni na muški i ženski tim, a njihovi vođe, Lucija i Antonio Benčak (21) birali su osobu iz suparničkog tima koja im se čini najintrigantnijom ili najmisterioznijom, kako bi intuitivno odgovorila na pitanja Big Brothera. Splićanka je odabrala Antonija jer ju veseli vidjeti kada pobijedi, piše RTL.

Foto: RTL televizija

Stanari su trebali procijeniti koliko su seksualnih partnera imali Lucija i Antonio. Muški tim smatrao da je Lucija imala 2 partnera, dok su se djevojke nećkale oko Antonijeve brojke.

- Trideset šest bih ja rekla - našalila se Ana-Marija Brdek (31), a djevojke su na kraju odlučile za procjenu od 20 žena. Lucija i Antonio potom su u ispovjedaonici napisali s koliko su ljudi spavali, a ako je suditi prema onom što je Splićanka napisala, ispada da je prije mjesec dana lagala.

Foto: RTL televizija

- Ova mladež stvarno nije normalna - prokomentirala je Alena Nezirević Anezi (31) nakon što je vidjela odgovore.

Foto: RTL televizija

Lucija je prije ulaska u Big Brother navela da je u vezi, ali svog navodnog dečka nije nikada spomenula. Za sebe smatra da je bolja od drugih i nikome ne želi dopustiti da joj se suprotstavi jer joj je svađa, kako sama ističe, najdraži hobi.

Foto: Privatni album

Splićanka tvrdi kako je prijatelji smatraju inteligentnom, lukavom i znaju da će se uvijek izboriti za svoje mjesto. Ističe kako je žene baš i ne vole jer su često ljubomorne na nju.

Foto: Privatni album

- Ja i žene... uopće me ne vole, ali to mi nije bitno sve dok me vole njihovi muževi - rekla je Lucija prije ulaska u show. Dodala je kako njezin izgled često privlači svakakve komentare, no ispod šminke ona je jedna sasvim obična djevojka iz susjedstva.