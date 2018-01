Tajne stanara: Nije mi teško da me snimaju golu, nudistica sam

Marijan je branitelj, a Renata pripadnica oružanih snaga

Kad sam bio mlađi, mislio sam da ću u ovim godinama imati sretnu obitelj, puno djece, dobru ženu i da ćemo svi biti sretni, rekao je Marijan Lisak (48) prilikom ulaska u Big Brother kuću.

Bivši pripadnik 1. gardijske brigade i ATJ Lučko već nekoliko godina živi u Zadru jer mu odgovara morska klima. Danas je organizator sportsko-rekreacijskih natjecanja ratnih vojnih invalida. Razveden je i ima 24-godišnjeg sina Martina. Student kaže kako s ocem ima prijateljski odnos te da ga je često vodio u izlaske. Martin nam je ispričao da je Marijan omiljen u društvu te kako ima veliku potporu navijača.

Foto: Privatni album

- On je prošao cijelu Hrvatsku motociklom i u ratu. Zna branitelje, motocikliste, a dosta se selio pa je svugdje stekao prijatelje. Opušten je i normalan čovjek te sam siguran da će dogurati do finala - rekao je sin bivšeg branitelja. Marijan, koji je inače po zanimanju kuhar, za svoju ekipu priprema janjetinu.

- Kad sam bio u srednjoj školi, odveo me je na mini turneju motociklom. Tad je bio Dan zahvalnosti pa smo ‘izlet’ započeli u Šibeniku, u kojemu je tata tad živio. Obišli smo Knin i Čavoglave te se družili s Thompsonom - govori Martin.

Bio je ranjen dva puta i prošao osam operacija. Veliki je ljubitelj motocikala, a u MK Veterani bio je i potpredsjednik. Nerijetko se selio zbog posla, a zaljubljiva priroda često ga je koštala. Posao u Švicarskoj ostavio je zbog partnerice koja ga je, tvrdi njegov sin, izigrala, a Marijan je umalo upao u dugove. Zbog toga se razočarao u ljubav.

Sin smatra kako se Marijan neće zaljubiti u showu, ali da će se sprijateljiti s Renatom Nemeček (30), koja je nedavno ostavila siguran posao u Oružanim snagama. Slavonka je prije devet godina iz štikli uskočila u vojne čizme. Prošle je godine u showu “Samo nebo zna” tražila ljubav, ali je s Viktorom, kojeg je tad odabrala, ostala prijateljica.

- Voljela bih postati vizažistica - rekla je vrckava Slavonka, koja u Big Brother kući traži zabavu.

Šokirao je ulazak, ona se samo šalila

Alena Nezirević (31), umjetničkog imena Anezi, već je sudjelovala u TV showu “Hrvatska traži zvijezdu”, a u ovogodišnji “Big Brother” ušla je - slučajno.

- Prijavila se iz zafrkancije. I nakon što je prošla prvi krug nije vjerovala da će je izabrati za jednu od ukućana. Zbog njezine osobnosti ja sam vjerovala da će baš nju izabrati - rekla je Marlen, dobra prijateljica pjevačice.

U BB kuću je ušla kao slobodna žena, a oni koji je poznaju uvjereni su da se taj staut u showu neće promijeniti. Iako su već počela govorkanja kako bi moglo biti “nešto” između nje i partnera joj u BB kući Bojana Mrđenovića, Marlen tvrdi da od toga neće biti ništa.

- Pa oni se ne poznaju, osim toga, u emisiji se i pred kamerama sigurno ništa neće dogoditi. Anezi nije ušla u BB kuću zbog takvih stvari, ne treba joj takva promocija. Pa njoj je najveći problem bio tko će joj čuvati dva psa koja je udomila. Morala je sestra iz Vrsara doći u Zagreb čuvati ih dok je u BB kući - kaže Marlen.

Foto: Privatni album/RTL

Pretpostavke da će završiti s nekim u krevetu potječu zbog spota koji je snimila za pjesmu “Samo najbolje ti želim” u kojoj je gola, iako se baš ništa ne vidi. Pjevačica je priznala da joj nije bilo teško snimiti spot jer je ionako - nudistica.

- To ne znači da će napraviti nešto neprimjereno. Pa i u pjevačkoj karijeri ima načina da dođe brže do nekih stvari, ali ona na to ne pristaje i ide težim putem. Sama se uzdržava i financira snimanje spotova. Može se za moju Anezi reći milijun stvari, ali ne da je sponzoruša - objasnila je Marlen.

Frajere 'jede' za doručak i ručak

Za mene bi najgori scenarij mojeg boravka u BB kući bio da se zaljubim, a najbolji da se ne zaljubim, objasnila je Bojana Lončarević. Riječanka ima 47 godina što je čini najstarijom kandidatkinjom u ovogodišnjem showu.

Foto: Tamara Bregovic

- Imam dovoljno godina za sudjelovanje - našalila se Bojana prije ulaska u kuću. Kako i priliči, prije ulaska u reality, objasnila je da voli dominirati svima, a posebno muškarcima.

- Bez problema bih muškarcima dopustila da dominiraju u kućanskim poslovima - rekla je najstarija stanarka. Sezonski radi u kuhinji u Austriji i to je, kaže, jako ispunjava.

Bojana iza sebe ima brak koji nije uspio jer smatra da se prerano vezala i da joj je bolje kad je sama. Njezina najveća životna ljubav je 23-godišnja kći. Kaže da mrzi šoviniste, rasiste, nacionaliste i ljude koji ne vole životinje.

- Mrzim, ali baš mrzim isprazne priče - mobiteli, šminka, trčanje za materijalnim stvarima... Dakle, to me kolje! I da, mrzim bahate ljude, iako sam, moram biti iskrena, i ja bahata - priznala je Riječanka.

Upravo je ljubav prema životinjama Bojani pomogla da prije dođe u BB kuću. Naime, kandidati su u BB kuću ulazili u parovima te je Nikita na početku imala priliku odabrati s kim će ući u kuću. Antonija joj je pokazala dvije fotografije i Nikita je odabrala da s njom u kuću uđe Bojana.

Na ulasku u kuću Nikita i Bojana nisu se libile pogledati što se gdje krije. Odmah su otvorile hladnjak te se divile količini mlijeka i jaja pa zaključile kako je sreća što stanari neće biti gladni. Vrijeme će pokazati hoće li joj činjenica da je u BB kuću ušla prije ostalih pomoći.