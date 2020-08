BB Sabina iznenadila fotkom u badiću: 'Okrenula si mi pamet'

Sabinu na Instagramu prati više od 100.000 pratitelja. Započela je s YouTube kanalom, a danas prodaje svoje golišave fotografije na stranici 'OnlyFans'. Na taj korak motivirala ju je ljubav prema golišavim fotkama

<p>Osječanka <strong>Sabina Santl </strong>(35) javnosti je postala poznata 2008. nakon sudjelovanja u petoj sezoni reality showa 'Big Brother' na Tajlandu. Od tada je drastično promijenila izgled. Povećala je grudi i usne te operirala nos. Danas ponosno pokazuje svoje obline.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sabina prodaje gole fotografije</strong></p><p>Na Instagramu redovito objavljuje fotografije u oskudnim izdanjima, a nerijetko joj odjeća jedva prekriva bujne obline. Obično pozira u pripijenim haljinama, a sada je okrenula ploču. 'Počastila' je pratitelje izdanjem u jednodijelnom kupaćem kostimu. Komentari na njezin račun počeli su se nizati.</p><p>- Ajme goriš. Okrenula si mi pamet - pisali su joj. Mnogi su joj napomenuli kako im je upravo ona najljepša žena na Instagramu.</p><p>Sabinu na Instagramu prati više od 100.000 pratitelja. Započela je s YouTube kanalom, a danas prodaje svoje golišave fotografije na stranici 'OnlyFans'. Na taj korak motivirala ju je ljubav prema golišavim fotografijama.</p><p>- Odlično se nosim s negativnim komentarima. Bez obzira na to što drugi pričaju, i dalje sam ona Sabina kakva sam uvijek bila. Ponekad vrckava i nestašna. Takva sam po prirodi i volim izazivati - rekla nam Santl ranije jednom prilikom, a za svoje fotografije na društvenim mrežama kaže kako su samo za one s jakim srcem.</p><p>Osim što je uspješna u poslu, Sabina se ostvarila i kao majka te ima dvije kćeri. U sretnom je braku, a njezin suprug se navikao na komplimente koje na račun svojih atributa svakodnevno dobiva. Sabini je on najveća podrška.</p><p>- Muškarac koji voli svoju ženu podržava ono što ona radi. Ako nema poštivanja, nema ni ljubavi - zaključuje Sabina. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>