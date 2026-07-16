BBC bojkotira nastup Shakire i Madonne u poluvremenu SP-a, a evo što je odlučio naš HRT

Službeni britanski emiteri Svjetskog prvenstva u nogometu, ITV i BBC, najavili su bojkot glazbenog spektakla najavljenog za poluvremena finala SP-a, no ITV se u međuvremenu predomislio.

Oba emitera odbila su emitirati nastup Ellie Goulding ​​na poluvremenu tijekom četvrtfinalne utakmice Engleske i Norveške te su najavili da će tijekom poluvremena finala prenositi isključivo studijske analize i komentare sportskih stručnjaka. BBC se, koliko je poznato, za sada drži odluke o bojkotu glazbenog spektakla na finalnoj utakmici.

Najava show-programa u poluvremenu finala po uzoru na američki Superbowl, samo je nastavak 'noviteta' koji su uvedeni na ovom SP-u. Fanovi, izbornici i igrači su kritizirali i uvođenje dviju trominutnih stanki za hidrataciju u svakoj utakmici, što je zapravo paravan za uvođenje više reklama, pod izlikom visokih temperatura u Meksiku i na jugu SAD-a.

Komentator i urednik Stjepan Balog, za Tportal je potvrdio kako hrvatska publika neće ostati zakinuta za glazbeni show u poluvremenu na kojem će nastupiti Shakira, Madonna, Justin Bieber te južnokorejski sastav BTS. Kreativni voditelj 11-minutnog nastupa je frontmen Coldplaya Chris Martin koji će se također pojaviti na pozornici s dječjim zborom PS22. Najavljeni su i kultni Muppeti pod vodstvom Kermita i Miss Piggy. Zbog postavljanja i uklanjanja pozornice, stanka će trajati 30 minuta.

