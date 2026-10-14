BBC-jev hit 'Smrt u raju' seli se na Brač! Hrvati snimaju svoju verziju, poznati su i detalji

S Kariba na Brač! BBC-jeva kriminalistička uspješnica 'Death in Paradise' ('Smrt u raju') stiže u Hrvatsku, gdje će domaća ekipa snimati njezinu prvu međunarodnu adaptaciju. Nova serija nosit će naziv 'Ubojstvo u raju', a snimanje počinje u proljeće 2027. godine u Supetru i okolici. Gledatelje čeka šest epizoda po 60 minuta.

Vijest je 13. listopada na međunarodnom televizijskom sajmu MIPCOM u Cannesu objavio Zai Bennett, izvršni direktor i glavni kreativni direktor BBC Studiosa. HRT će hrvatsku verziju prikazivati u udarnom terminu na Prvom programu, a iza projekta stoji produkcijska kuća CGM Films. Ista ekipa radila je na seriji 'Sram', čija je četvrta sezona upravo završila sa snimanjem.

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Produkciju ponovno vode Bruno Mustić i Ivan Lovreček, režiju preuzima Jelena Gavrilović, a scenarij pišu Sonja Tarokić i Valentina Batalić.

- Iznimno smo uzbuđeni što 'Death in Paradise' dovodimo u Hrvatsku! Serija je jedan od najuspješnijih BBC-jevih programa, a s 'Ubojstvom u raju' u Hrvatsku ćemo donijeti isti spoj kriminalističke zagonetke, humora, topline i snažnih lokalnih elemenata i emocija. Seriju želimo prilagoditi hrvatskoj kulturi i stvoriti autentično hrvatski svijet, s likovima i slučajevima ukorijenjenima u život na jadranskom otoku - poručili su producenti Mustić i Lovreček.

Iako će ekipa snimati na Braču, radnja će pratiti stanovnike izmišljene otočne zajednice. U središtu priče naći će se detektiv Petar, koji se teško privikava na novu sredinu, i lokalna policijska ekipa. Među njima je Marina, policajka koja dobro poznaje otočni život, a svojim pristupom preispituje Petrove metode rada.

Lovreček je za američki Variety objasnio da hrvatski identitet serije neće činiti samo jadranske plaže i more, nego prije svega ljudi i njihov način života.

- Pravi identitet proizlazi iz ljudi i načina života u maloj mediteranskoj zajednici. Postoji snažan kontrast između kontinentalnog i obalnog života, različitih mentaliteta, društvenih odnosa, navika, hrane i jezika. Između ta dva svijeta uvijek postoji određena napetost, ali i mnogo humora u načinu na koji ljudi doživljavaju jedni druge - rekao je.

Producent Bruno Mustić za Variety je objasnio zašto su radnju smjestili u izmišljenu otočnu zajednicu.

- Želimo da publika uživa u rješavanju zagonetki, ali i da se veže uz likove i njihove odnose koji će se razvijati tijekom serije. Budući da Hrvatska ima više od tisuću otoka, stvaranje našeg izmišljenog otoka dalo nam je slobodu da spojimo običaje i tradiciju iz cijelog Jadrana - rekao je.

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Važnu ulogu imat će i turizam. Autori žele pokazati razliku između onoga što posjetitelji vide tijekom odmora i svakodnevnog života otočana, kao i odnose unutar malih, povezanih zajednica. Mustić smatra da upravo lokalne posebnosti priči mogu dati univerzalnu privlačnost.

Originalnu britansku seriju osmislio je Robert Thorogood, a za BBC je proizvodi Red Planet Pictures, produkcijska kuća koja pripada grupaciji Fremantle. BBC Studios međunarodno distribuira seriju i njezin format. BBC je prvu epizodu prikazao 2011. godine. Radnja prati detektive koji istražuju ubojstva na izmišljenom karipskom otoku Saint Marie, a tijekom godina serija je stigla do publike na više od 230 teritorija. Ekipa trenutačno radi na 16. sezoni, a BBC je već naručio i 17.

Tijekom godina u glavnoj su se ulozi izmjenjivali Ben Miller, Kris Marshall, Ardal O'Hanlon i Ralf Little, a danas detektiva Mervina Wilsona glumi Don Gilet. Serija je dobila i dva spin-offa. U 'Beyond Paradise' Kris Marshall ponovno glumi detektiva Humphreyja Goodmana, a 'Return to Paradise', koji je počeo s prikazivanjem 2024. godine, prvi je spin-off franšize s detektivkom u glavnoj ulozi.

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BBC je uz nove sezone najavio i božićne specijale. Lindsay Salt, direktorica dramskog programa BBC-ja, nazvala je 'Death in Paradise' globalnim fenomenom, a izvršni producent Tim Key iz Red Planet Picturesa izrazio je zadovoljstvo reakcijama publike. Najavio je i posebno iznenađenje u božićnom specijalu koje će postaviti temelje za 16. sezonu.

Lovreček je za Variety ispričao da britanski original već više od desetljeća ima vjernu publiku u Hrvatskoj.

- Ono što posebno volimo kod 'Death in Paradise' jest način na koji se prava detektivska zagonetka spaja sa suncem, humorom i toplinom. Na sat vremena otputujete nekamo drugamo. Tijekom sive zimske večeri to je pravi bijeg od svakodnevice. To je velik dio razloga zašto serija tako dobro funkcionira diljem svijeta - objasnio je.

Naglasio je da ne žele samo preseliti britanski format na Jadran, nego stvoriti priče u kojima će hrvatska kultura i odnosi među ljudima imati važnu ulogu. O hrvatskoj adaptaciji pisali su i američki Variety te britanski Daily Mirror. Rose Hughes, potpredsjednica za globalnu prodaju formata BBC Studiosa, također je komentirala projekt.

- 'Death in Paradise' ima jedinstven spoj intrigantnih zagonetki ubojstava te izraženog lokalnog karaktera. Drago nam je što CGM Films donosi format u Hrvatsku kao njegovu prvu međunarodnu adaptaciju i veselimo se vidjeti kako će ga učiniti jedinstveno hrvatskim, u novom i prekrasnom okruženju - izjavila je.

Projekt je komentirala i Rahela Stefanović, glavna urednica Hrvatske radiotelevizije, koja je podsjetila na suradnju HRT-a i produkcijske kuće CGM Films na seriji 'Sram'.

- Vrlo mi je drago što će HRT hrvatskoj publici donijeti prvu međunarodnu adaptaciju serije 'Death in Paradise'. Budući da smo s istom nezavisnom produkcijskom kućom već blisko surađivali na uspješnoj domaćoj adaptaciji dramske serije 'Sram', uvjerena sam da će se ovaj novi projekt nadovezati na to iskustvo te da zajedno možemo stvoriti još jednu kvalitetnu seriju koja će se dojmiti hrvatskih gledatelja - rekla je.

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Urednica serije na HRT-u Maja Fišter također je istaknula važnost suradnje televizije i producenata.

- Snažno partnerstvo HRT-a i produkcijskog tima ključno je pri prilagodbi etabliranog međunarodnog formata lokalnoj publici. Izgradili smo odnos utemeljen na povjerenju i međusobnom razumijevanju, a kod serije 'Death in Paradise' zajednički smo predani očuvanju biti originala, uz to da seriji damo prepoznatljiv hrvatski identitet - izjavila je.

Producenti se nadaju da će hrvatsku seriju pratiti i gledatelji izvan naših granica.

- Naša primarna publika je u Hrvatskoj i široj regiji, ali kombinacija globalno omiljenog formata, kriminalističkih zagonetki i prepoznatljivog jadranskog okruženja daje nam vjeru u međunarodni potencijal serije. Svakako se nadamo da će serija putovati svijetom - poručio je Mustić za Variety.