Obavijesti

Show

Komentari 0
NA OTOKU KRKU

Beat na moru: U Punat stižu Buč Kesidi, Miach, Hiljson i drugi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Beat na moru: U Punat stižu Buč Kesidi, Miach, Hiljson i drugi...
7
Foto: Marko Lopac

U Puntu na Krku od 21. do 23. kolovoza održava se peti festival Beat na moru s više od 20 trap, hip-hop i indie izvođača, dodatnim DJ stageom i boat partyjem, a ulaznice su gotovo rasprodane

Ovog tjedna u Puntu na otoku Krku održava se peto izdanje festivala Beat na moru. Od 21. do 23. kolovoza na pozornici će nastupiti više od dvadeset domaćih izvođača iz trap, hip-hop i indie žanrova.

Foto: Marko Lopac

Od četvrtka do subote, od 21. do 23. kolovoza, na plaži Medane publiku očekuju nastupi više od dvadeset domaćih izvođača trap, hip-hop i indie scene. Na pozornici će se izmjenjivati neka od najtraženijih imena regionalne glazbene scene - Buč Kesidi, Vojko V, Hiljson Mandela, Miach, z++, KUKU$, Buntai, Porto Morto, Baks, Bore Balboa, Peki, IDEM, a pridružit će im se i nova generacija sve istaknutijih izvođača poput Sjene, bejbe, Luzera, Špire & Teja i mnogih drugih.

ULTRA U 200 FOTKI FOTO Tri dana glazbe, plesa, kiča i golotinje: Ovo su najluđa izdanja partijanera s Ultre
FOTO Tri dana glazbe, plesa, kiča i golotinje: Ovo su najluđa izdanja partijanera s Ultre

Festival tradicionalno okuplja nekoliko tisuća posjetitelja, a interes je i ove godine ogroman - festivalske ulaznice su rasprodane, dok su u prodaji ostale samo ograničene količine dnevnih ulaznica dostupnih putem online platforme Core Event i u Drito baru u Zagrebu.

Foto: Marko Lopac

Uoči početka održavanja festivala objavljena je i detaljna satnica programa za sva tri festivalska dana.

Iako se najavljuje kiša, organizatori su poručili: 'Pratimo prognozu, što smo bliže festivalu - to ćemo svi biti pametniji. Stage je natkriven, ponesite kabanice za svaki slučaj, a satnicu možda pomaknemo unaprijed ili unatrag, da barem izbjegnemo noćnu kišu. Za sada nas čekaju nemirni dani i mirne noći'.

SAMO NEK' JE ŠARENO FOTO Kič bez premca: Golotinja, igračke, lepeze i rekviziti za plažu glavni su dodaci na Ultri
FOTO Kič bez premca: Golotinja, igračke, lepeze i rekviziti za plažu glavni su dodaci na Ultri

Festival također donosi dodatni DJ stage - Coca-Cola stage, gdje program kreće svake večeri od 22 sata. Tijekom tri večeri publiku će zabavljati DJ-evi Langy, Opet Nikola, Kiki B. i Ile Sosa, a svaki dan donosi različiti žanr: prva večer elektronika, druga mashup, a treća trap.

Foto: Marko Lopac

Za sve ljubitelje plovidbe i zabave, organiziran je i BNM boat party, koji je pet puta veći od prošlogodišnjeg. Koncept ostaje isti: start, party plovidba, skakanje i kupanje, te povratak na vrijeme da se stigne na festival.

VODIČ KROZ RAVNICU Nema mora, ali tu je i dalje ludi provod: Slavonsko ljeto nudi festivale, koncerte i noćni život
Nema mora, ali tu je i dalje ludi provod: Slavonsko ljeto nudi festivale, koncerte i noćni život

Boat party održava se 23. kolovoza od 14:00 do 18:30 sati, a glazbeni program vode DJ Ile Sosa sa svojim gostima, Peki i Traposlavia. Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 35 eura do četvrtka 21. kolovoza u 14 sati, a od 21. kolovoza do subote cijena raste na 40 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
Eurosong predstavio novi izgled
UOČI 70. IZDANJA

Eurosong predstavio novi izgled

Eurosong slavi 70 godina s novim vizualnim identitetom! Austrija domaćin, a srce Eurosonga kuca jače nego ikad uz 3D 'Kameleonsko srce'
FOTO Kakvo ludilo u Oroslavju! Dubioza kolektiv rasplesala je publiku, pogledajte kako je bilo
DOBRO SE ZABAVILI

FOTO Kakvo ludilo u Oroslavju! Dubioza kolektiv rasplesala je publiku, pogledajte kako je bilo

Popularna Dubioza nastupila je u subotu navečer u Oroslavju na Ljetnoj pozornici, a dobre atmosfere nije nedostajalo! Plesalo se, pjevalo i skakalo na dobro poznate hitove...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025