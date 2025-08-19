Beat na moru: U Punat stižu Buč Kesidi, Miach, Hiljson i drugi...

Ovog tjedna u Puntu na otoku Krku održava se peto izdanje festivala Beat na moru. Od 21. do 23. kolovoza na pozornici će nastupiti više od dvadeset domaćih izvođača iz trap, hip-hop i indie žanrova.

Foto: Marko Lopac

Od četvrtka do subote, od 21. do 23. kolovoza, na plaži Medane publiku očekuju nastupi više od dvadeset domaćih izvođača trap, hip-hop i indie scene. Na pozornici će se izmjenjivati neka od najtraženijih imena regionalne glazbene scene - Buč Kesidi, Vojko V, Hiljson Mandela, Miach, z++, KUKU$, Buntai, Porto Morto, Baks, Bore Balboa, Peki, IDEM, a pridružit će im se i nova generacija sve istaknutijih izvođača poput Sjene, bejbe, Luzera, Špire & Teja i mnogih drugih.

Festival tradicionalno okuplja nekoliko tisuća posjetitelja, a interes je i ove godine ogroman - festivalske ulaznice su rasprodane, dok su u prodaji ostale samo ograničene količine dnevnih ulaznica dostupnih putem online platforme Core Event i u Drito baru u Zagrebu.

Foto: Marko Lopac

Uoči početka održavanja festivala objavljena je i detaljna satnica programa za sva tri festivalska dana.

Iako se najavljuje kiša, organizatori su poručili: 'Pratimo prognozu, što smo bliže festivalu - to ćemo svi biti pametniji. Stage je natkriven, ponesite kabanice za svaki slučaj, a satnicu možda pomaknemo unaprijed ili unatrag, da barem izbjegnemo noćnu kišu. Za sada nas čekaju nemirni dani i mirne noći'.

Festival također donosi dodatni DJ stage - Coca-Cola stage, gdje program kreće svake večeri od 22 sata. Tijekom tri večeri publiku će zabavljati DJ-evi Langy, Opet Nikola, Kiki B. i Ile Sosa, a svaki dan donosi različiti žanr: prva večer elektronika, druga mashup, a treća trap.

Foto: Marko Lopac

Za sve ljubitelje plovidbe i zabave, organiziran je i BNM boat party, koji je pet puta veći od prošlogodišnjeg. Koncept ostaje isti: start, party plovidba, skakanje i kupanje, te povratak na vrijeme da se stigne na festival.

Boat party održava se 23. kolovoza od 14:00 do 18:30 sati, a glazbeni program vode DJ Ile Sosa sa svojim gostima, Peki i Traposlavia. Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 35 eura do četvrtka 21. kolovoza u 14 sati, a od 21. kolovoza do subote cijena raste na 40 eura.