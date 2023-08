Beckhamovi razljutili susjede: 'Kupe kuću na selu pa bi sada oni sve mijenjali, e ne može...'

Vila u engleskom Cotswoldsu, čija je vrijednost 12 milijuna funti, pripada Davidu (48) i Victoriji Beckham (49), koji su nedavno odlučili napraviti cestu do nje, ali mještani su ljuti jer će 'njihovi planovi presjeći javnu pješačku stazu', kako piše Daily Mail.

Navodno su već bili upleteni u svađu oko planiranja izgradnje nove ceste do svoje vile, a sada su mještani ponovno izrazili svoj bijes zbog njihovih ideja.

Foto: Instagram

Bivši nogometaš i modna dizajnerica već su dobili građevinsku dozvolu za izgradnju novog staklenika i kuhinje, a sada je par zatražio i dozvolu za izgradnju nove pristupne ceste duge 250 metara.

Međutim, obližnji stanovnici podijelili su dodatne razloge za svoje prigovore

Foto: Instagram

- Vijeće je trebalo detaljnije istražiti ovaj zahtjev, da jesu, otkrili bi da je to javno pravo puta koji je naveden kao ‘pješačka staza‘ od strane Područnog vijeća Oxfordshirea - za strane medije je priznao jedan od mještana.

- Također je navedena na web stranici Ramblersa kao javna pješačka staza s javnim pravom prolaza. Vjerujem da će lokalne vlasti sada ispitati ovo pitanje - dodali su.

- Vjerujem da, kao i mnogi u Great Tewu i okolici, sugeriraju da podnositelji zahtjeva žele dužu vožnju do svog posjeda, a ne kratku vožnju cestom koju trenutno koriste za pristup svom posjedu. To može biti zato što i javnost ima pristup jer je to javna cesta - objasnili su sumještani.

Planovi pokazuju da pješačka staza doista presijeca stazu koju slavni par želi koristiti kao cestu, a njihov se susjed prvi usprotivio planovima i podnio službenu žalbu u kojoj su optuženi da pokušavaju pretvoriti selo u predgrađe.

David je sada tražio dopuštenje za izgradnju nove pristupne ceste između svoje kuće i obližnje staze jer želi s javne ceste preusmjeriti građevinski promet do imanja. Radi se o 250 metara pristupne ceste koja bi poslužila za vrijeme gradnje njegovog novog staklenika.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Susjedi su se pobunili protiv gradnje jer smatraju da se radi o 'bespotrebnom korištenju resursa' s obzirom na to da cesta do imanja postoji. Par unatoč prigovorima susjeda ne odustaje od svojih ideja.

Inače, već su 2020. dobili dozvolu za izgradnju velikog jezera s vlastitim otokom unatoč prigovorima bijesnih mještana. Usred svađe, pomoćnik službenika za bioraznolikost okruga West Oxfordshire tada je odobrio planove, sve dok obitelj ne koristi glisere. U listopadu 2021. dobili su dozvolu za izgradnju novog ureda, to jest pomoćne zgrade do svoje kuće na selu, ali pod uvjetom da se brinu o postojećim životinjama koje tamo već žive - o pticama i šišmišima.

Podsjetimo, Beckhamovi su se na selo odlučili doseliti 2016. godine. Kada su kupili imanje, tada za 6,1 milijuna funti, to su bile samo tri staje, te je David proveo mjesece renovirajući zajedno s građevinarima, a obitelj je potrošila milijune u proteklih šest godina te se vrijednost vile sada procjenjuje na 12 milijuna.

Par je dodao nove sadržaje, uključujući nogometno igralište, tribinu za gledatelje, teretanu, vanjski bazen, saunu, golemu garažu za automobile i motocikle, a nedavno su dodali safari šator vrijedan 50.000 funti.