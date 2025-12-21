Beckhamovi se neće pomiriti ni za Božić: Najstariji sin jednim je potezom otkrio kakvi su odnosi

Iako je blagdansko vrijeme rezervirano najviše za druženje s obitelji, čini se kako za Beckhamove to neće biti slučaj. Barem ne u potpunosti. Naime, kako navodi People, slavni bivši nogometaš David Beckham i njegova supruga, dizajnerica i nekadašnja članica grupe Spice Girls, Victoria, više ne prate svojeg najstarijeg sina Brooklyna na Instagramu. A ne prati ni on njih. Ista je situacija i s ostalim članovima obitelji.

Međutim, Brooklynov mlađi brat Cruz na društvenim mrežama poručio je kako nije istina da je obitelj prestala pratiti Brooklyna.

- Moji mama i tata nikad ne bi otpratili svog sina. Ovo su činjenice - probudili su se blokirani. Kao i ja - napisao je.

Razvoj je to situacije koja traje već neko vrijeme - najstariji sin para se već mjesecima ne pojavljuje u javnosti s njima, a navodno su tenzije između njih krenule još prije nekoliko godina.

Navodno je sve krenulo još na vjenčanju Brooklyna i Nicole Peltz. Oni su se oženili 2022. u Palm Beachu, no nije sve prošlo tako bajno. Pričalo se o tenzijama između Nicole i Victorije jer mladenka nije htjela nositi vjenčanicu iz kolekcije svoje svekrve. Ranije ove godine je jedan izvor sve to potvrdio, dok je drugi demantirao i rekao da je to 'daleko od istine'.

Priča se i o još jednoj situaciji s vjenčanja - Victoria je, rekao je jedan izvor za People, navodno 'ukrala' ples sa svojim sinom, iako su on i Nicola imali isplaniranu točku.

No, ove godine se sve češće počelo u javnosti šuškati o problemima u obitelji Beckham, i to nakon što se Brooklyn i njegova supruga nisu pojavili na luksuznoj proslavi Davidovog 50. rođendana. Pozivnicu su dobili, no nisu se pojavili. Tada su izvori otkrili kako Brooklyn nije htio doći zbog nove ljubavi svog mlađeg brata Romea, Kim Turnball, koja se ranije povezivala s njime. Iako su kasnije mnogi tvrdili da Brooklyn i Kim nikada nisu bili u vezi, odnosi u obitelji nisu krenuli na bolje.

Dapače, cijela priča 'preselila' se na društvene mreže te su u zadnjih nekoliko mjeseci članovi obitelji Beckham. Brooklyn je tako objavio fotografiju sebe i svoje supruge te napisao kako će 'uvijek odabrati nju'. Nekoliko sati kasnije, njegov brat Cruz objavio je obiteljsku fotografiju na svojem profilu te napisao: 'Uvijek ću vas voljeti, mama i tata. Dali ste nam život i brinuli za nas bez obzira na sve. Ne mogu vam opisati koliko smo blagoslovljeni što vas imamo u svojim životima'.

Ranije ove godine je jedan izvor rekao za People kako Beckhamima nije lako trenutno.

- Svaki put kada imaju lijepi trenutak zajedno, sve se ponovno raspadne. Probali su se pomiriti. Brooklyn se osjeća podijeljeno. To je njegova obitelj, njegova krv, no uvijek je imao kompliciran odnos sa svojim ocem. Velik dio njihovog odnosa je bio kao 'posao' - naveo je.

Međutim, iako su sada obiteljski odnosi napeti, to ne znači da će takvi ostati zauvijek, optimističan je izvor.

- Njihov odnos još se može popraviti. David i Victoria vole Brooklyna i uvijek će biti tu za njega. Samo su povrijeđeni i razočarani što nije u njihovom životu trenutno - istaknuo je.