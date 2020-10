Belgijski kralj Filip upoznao je polusestru nakon pola stoljeća

Prošli je mjesec belgijski sud presudio u korist princeze Delphine te ju je i službeno priznao kao kćer bivšega kralja Alberta II., premda je on to godinama nijekao...

<p>Poslije nekoliko burnih tjedana, tijekom kojih je okončan dvadesetogodišnji skandal o utvrđivanju očinstva u kraljevskoj obitelji, belgijski kralj <strong>Filip</strong> (60) upoznao je svoju polusestru, i to nakon pola stoljeća, prenijeli su svjetski mediji. Novoimenovana princeza <strong>Delphine de Saxe-Cobourg </strong>(52), donedavno poznata kao <strong>Delphine Boël</strong>, izvanbračna je kći bivšega belgijskog kralja <strong>Alberta </strong>(86).</p><p>- Prvi smo se put sastali 9. listopada u dvorcu Laeken, službenoj rezidenciji kraljevske obitelji. Bio je to topao susret - rekli su novinarima kralj i princeza. </p><p>Prošli je mjesec belgijski sud presudio u korist princeze Delphine te ju je i službeno priznao kao kćer bivšega kralja Alberta II., premda je on to godinama nijekao. Glasine o vezi između kralja Alberta i majke princeze Delphine, <strong>Sibylle de Selys Longchamps</strong>, kružile su godinama, no Albertova se djeca nikada dosad nisu upoznala.</p><p>- Ovaj dug i sadržajan razgovor omogućio nam da se bolje upoznamo. Razgovarali smo o svojim životima i o zajedničkim interesima - rekli su kralj Filip i princeza Delphine, dodajući da će se 'nastaviti družiti na obiteljskim okupljanjima'.</p><p>Princeza Delphine sedam je godina vodila sudsku bitku da bi je kralj priznao kao svoju kćer. Albert II. u siječnju je konačno pristao na DNK test koji je pokazao da je Boëlin biološki otac.</p>