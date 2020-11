Hrvatica Belinda: 'Borat me nije nazvao, čekam 9. zaručnika...'

Mnogi je pamte po nastupima s legendarnim Boratom. Ispričala nam je da ne zna zašto je toliko fatalna, ali i da je kao Elizabeth Taylor. Posljednjeg zaručnika je ostavila jer je bio jako ljubomoran

<p>Nakon najave da će se skinuti gola ako naši nogometaši pobijede na SP-u u Rusiji, klavijaturistica koja se proslavila ulogom u filmu “Borat” Sache Barona Cohena 2006. godine, <strong>Belinda Bedeković</strong>, povukla se iz javnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Belinda u filmu 'Borat'</strong></p><p>Naime, kako nam priča, lani su joj hakirali Facebook profil “Belinda Bedeković - najbrži prst”, pa je otvorila novi - “Belinda Jackson”.</p><p>- To mi je sad umjetničko ime. Radim zaokret u karijeri. Snimam nove pjesme, koje će više biti pop i u kojima ću i pjevati, a ne samo svirati na klavijaturama. Bit će specifično, jedan poseban glas, s jednom posebnom bojom. Seksi imidž će i dalje biti prisutan. Zbog korone nemam nastupa i moram priznati da mi nedostaje bina - kaže 48-godišnja Belinda.</p><p>Zvali smo je jer je izašao novi film “Borat” njezina prijatelja<strong> Sache Barona Cohena </strong>(49). Zanimalo nas je jesu li i dalje u kontaktu nakon što je komičar rekao da će doći na svadbu nakon njezinih osmih zaruka.</p><p>- Nismo se dugo čuli. Već neko vrijeme. Ali znam da ima novi film. To je bio jedan lijepi projekt, ali od toga je dugo prošlo - kaže Belinda. Zanimalo nas je kakve su novosti na ljubavnom planu, jer Belinda je punila medijske stupce svojim turbulentnim privatnim životom. Ni sama ne zna koliko je točno puta bila zaručena.</p><p>- Nisam se udala. Ne znam više koliko sam puta bila zaručena, osam, nije devet - smije se Belinda samozatajno, vješto izbjegavajući pitanja o aktualnom ljubavnom životu. Posljednji zaručnik bio je Terrence Garbett iz Engleske, koji se zbog nje doselio u Zagreb. Tri su godine živjeli skupa, no ostavila ga je jer je bio jako ljubomoran.</p><p>- Bio je ljubomoran kao i mnogi prije njega. Muškarci mi ne vjeruju da sam ja žena stvorena samo za jednog muškarca. Nikome ne dajem povod za ljubomoru. Ali možda su ljubomorni zbog prirode mojeg posla. Nisam više mogla trpjeti Terrenceovu ljubomoru. Kad te netko bez razloga tlači i maltretira. Prekinuli smo prije četiri godine - govori Belinda.</p><p>A što joj je danas najbitnije kod muškarca?</p><p>- Da je iskren, da je šarmantan. Znam da se povjerenje stječe s vremenom, ali da mi vjeruje, i to mi je bitno. Da je zanimljiv, da me inspirira. Da je korektan, ali najviše da nije ljubomoran. Tu sam se opekla - kaže Belinda. Laska joj kad joj kažu da je fatalna jer je osam puta dobivala zaručnički prsten.</p><p>- Nisam znala da se Severina zaručivala četiri puta. A kaj ćeš. Ja sam kao Elizabeth Taylor, ha, ha. Ne znam zašto sam tako fatalna za muškarce. Možda zato što imam tu neku pozitivnu energiju. Možda i izgled ima nekakav utjecaj. Prije svega, rekla bih da ih privlače moja pozitivna energija i životni entuzijazam. Optimistična sam po prirodi. Osvajam i seksepilom, govorom tijela, ženstvenošću - zaključila je Belinda.</p>