Bella Hadid pronašla je snagu nakon borbe s bolešću: 'Samo hodam, ali vraćam izdržljivost'

Bella Hadid (28) razveselila je obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu s obožavateljima je podijelila da se polako vraća aktivnijem životu, nakon izazova koje je prolazila zbog kronične lajmske bolesti. Također, Hadid je i objavila fotografiju iz teretane, na kojoj je na traci za hodanje, uz optimističnu poruku.

Foto: Instagram

- Prvi dan u teretani nakon dugo vremena! Samo hodam, ali ipak! Vraćam izdržljivost - napisala je Bella u opisu fotografije, a njezina majka, Yolanda Hadid, odmah je reagirala emotivnim riječima podrške.

- Volim te! Bravo Bella...Dan po dan - napisala joj je.

Također, prije tjedan dana, bivša zvijezda 'Real Housewives of Beverly Hills' posvetila joj je i dirljivu poruku na društvenim mrežama, istaknuvši koliko se divi njezinoj upornosti.

- Divim se tvojoj hrabrosti i spremnosti da se nastaviš boriti za zdravlje, unatoč neuspjelim protokolima i bezbrojnim neuspjesima s kojima si se suočila. Jednostavno ne postoje riječi dovoljno velike za tamu, bol i nepoznati pakao kroz koji si proživjela otkako si dobila dijagnozu. Nisi zapravo živjela, naučila si kako postojati u zatvoru vlastitog paraliziranog mozga - ostavila joj je Yolanda poruku tada.

- Jako sam ponosna na borca ​​kakav jesi. Nisi sama, obećavam da ću te podržavati na svakom koraku, bez obzira koliko dugo ovo traje. Izdržala si još jedan mjesec liječenja i znam da je Bog dobar, čuda se događaju svaki dan. Molim se za tvoj brzi oporavak, ljubavi moja. Ova nas je bolest bacila na koljena, ali uvijek se ponovno dignemo. Nastavit ćemo se boriti za bolje dane, zajedno. Ti si preživjela...Puno te volim - dodala je Yolanda.

Osim Belle, od lajmske bolesti koju prenose krpelji oboljeli su joj mlađi brat Anwar i baka, koja je rođena u Nizozemskoj. Bella već godinama pokušava pronaći lijek koji bi bio dostupan svima, o čemu je pisala i u svojoj knjizi 'Vjeruj mi', gdje je otkrila detalje o posjetama 106 liječnika, kao i brojnim tretmanima. Ranije je, manekenka i govorila kako joj je bolest obilježila mladost, ali da je naučila pronaći snagu u najtežim trenucima, dok se 2023 ponadala da je pobijedila bolest.

- Jedna stvar koju vam svima želim reći jest da sam dobro i ne morate se brinuti - podijelila je Hadid tada.

Osim manekenske karijere i povremenih glumačkih angažmana, Bella je u međuvremenu pokrenula i vlastiti brend bezalkoholnih parfema Ôrəbella, kojemu se posvetila paralelno s liječenjem.

Foto: Instagram