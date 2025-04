Bella Thorne: Brusilicom mi je prelazio preko genitalija, imala sam masnice... Ma odvratan je!

Glumica Bella Thorne (27) je na društvenim mrežama optužila Mickeyja Rourkea da je ozlijedio njezine genitalije brusilicom na setu filma koji su snimali zajedno. Na Instagram Story je objavila članak o Rourkeu koji je u showu 'Celebrity Big Brother' upozoren zbog homofobnih komentara.

Thorne je uz članak napisala: 'Ovaj lik je odvratan! Radila sam s njime, i imali smo scenu u kojoj sam na koljenima, a ruke su mi vezane iza leđa. Trebao je uzeti brusilicu i prisloniti je na moje koljeno, ali je krenuo njome na moje genitalije preko mojih traperica. Udarao ih je iznova i iznova. Imala sam masnice na zdjelici', poručila je Thorne te zaključila:

- Rad s Rourkeom bio mi je jedno od najgorih radnih iskustva u mojoj glumačkoj karijeri.

Foto: Instagram

Zatim je u drugoj objavi podijelila što je napisala na društvenoj mreži X. Dodala je kako ju je Rourke u drugoj sceni filma potpuno zaprljao kad je pokrenuo motor.

- Vjerojatno je mislio da je smiješno da me ponizi pred cijelom ekipom - napisala je.

Foto: Instagram

- Trebala sam ići u njegovu prikolicu potpuno sama jer je odbijao razgovarati s redateljem i producentima. Pa sam ga ja trebala nagovoriti da se pojavi i radi svoj posao, a on je urlao svoje bizarne zahtjeve koje je htio da mu producenti omoguće. Zapravo, morala sam ga moliti. Sama. U njegovoj prikolici. Jer se film nije mogao dovršiti bez njega. Svačiji posao bio bi uzaludan, nisam to htjela. Bilo mi je neugodno, ali sam napravila što su me zamolili i što je bilo najbolje - napisala je.