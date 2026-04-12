Nakon mjeseci neuspješnih pokušaja prodaje na tržištu luksuznih nekretnina, vila slavnog para više nije zajednička briga
Ben Affleck prepustio J. Lo vilu vrijednu 61 milijun dolara
Glumac Ben Affleck (53) navodno je prepustio svoj cjelokupni udio u njihovoj raskošnoj vili na Beverly Hillsu bivšoj supruzi Jennifer Lopez (56). Ovaj potez, koji se procjenjuje na desetke milijuna dolara, dolazi nakon što se par mjesecima borio s prodajom imanja koje su nekoć smatrali svojim bračnim gnijezdom.
Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Daily Mail, bivši supružnici su početkom travnja izmijenili svoj sporazum o podjeli imovine, finaliziran u siječnju 2025. godine.
U ažuriranim uvjetima stoji kako će Lopez biti "isključivo odgovorna za sve troškove" povezane s budućom prodajom rezidencije Wallingford, što uključuje poreze, agencijske provizije i druge troškove.
Iako dokumenti spominju "prijenos imovine", izvori bliski paru za TMZ su potvrdili da je Affleck svoj udio prepustio besplatno. Time je pjevačici ostavljena sva potencijalna zarada, a glumac se, kako je ranije rekao izvor, "želi riješiti i posljednje spone koja ga veže za Jennifer".
Luksuzno imanje
Velebna vila, koju su Affleck i Lopez kupili u svibnju 2023. za gotovo 61 milijun dolara, prostire se na više od 3500 četvornih metara. Sadrži dvanaest spavaćih soba i čak 24 kupaonice. Osim glavne kuće, imanje uključuje i kuću za goste te kuću za osiguranje.
Luksuzni sadržaji obuhvaćaju i sportski kompleks s unutarnjim terenima za košarku i pickleball, boksački ring, teretanu, bar i salon, kao i garažu za dvanaest automobila.
Par je imanje stavio na tržište u srpnju 2024. godine, mjesec dana prije nego što je Lopez podnijela zahtjev za razvod, i to po cijeni od 68 milijuna dolara.
Unatoč kasnijim značajnim sniženjima cijene, na kraju na 52 milijuna dolara, kupac nije pronađen. Imanje je povučeno s tržišta u siječnju ove godine.
Novi početak
Jennifer Lopez podnijela je zahtjev za razvod na drugu godišnjicu braka, u kolovozu 2024., a proces je okončan početkom 2025. Oboje su u međuvremenu nastavili sa svojim životima i kupili nove nekretnine.
Affleck je još u ljeto 2024. kupio vilu u četvrti Pacific Palisades za 20 milijuna dolara, nedaleko od doma bivše supruge Jennifer Garner s kojom ima troje djece.
Lopez, majka osamnaestogodišnjih blizanaca iz braka s Marcom Anthonyjem, kupila je kuću u Calabasasu vrijednu 21 milijun dolara. Ipak, navodno je nastavila živjeti na imanju na Beverly Hillsu dok traju opsežni radovi na njenom novom domu, koje u potpunosti prilagođava svojim željama.
