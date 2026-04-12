Ben Affleck prepustio J. Lo vilu vrijednu 61 milijun dolara

Glumac Ben Affleck (53) navodno je prepustio svoj cjelokupni udio u njihovoj raskošnoj vili na Beverly Hillsu bivšoj supruzi Jennifer Lopez (56). Ovaj potez, koji se procjenjuje na desetke milijuna dolara, dolazi nakon što se par mjesecima borio s prodajom imanja koje su nekoć smatrali svojim bračnim gnijezdom.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Daily Mail, bivši supružnici su početkom travnja izmijenili svoj sporazum o podjeli imovine, finaliziran u siječnju 2025. godine.

U ažuriranim uvjetima stoji kako će Lopez biti "isključivo odgovorna za sve troškove" povezane s budućom prodajom rezidencije Wallingford, što uključuje poreze, agencijske provizije i druge troškove.

Iako dokumenti spominju "prijenos imovine", izvori bliski paru za TMZ su potvrdili da je Affleck svoj udio prepustio besplatno. Time je pjevačici ostavljena sva potencijalna zarada, a glumac se, kako je ranije rekao izvor, "želi riješiti i posljednje spone koja ga veže za Jennifer".

Luksuzno imanje

Velebna vila, koju su Affleck i Lopez kupili u svibnju 2023. za gotovo 61 milijun dolara, prostire se na više od 3500 četvornih metara. Sadrži dvanaest spavaćih soba i čak 24 kupaonice. Osim glavne kuće, imanje uključuje i kuću za goste te kuću za osiguranje.

Luksuzni sadržaji obuhvaćaju i sportski kompleks s unutarnjim terenima za košarku i pickleball, boksački ring, teretanu, bar i salon, kao i garažu za dvanaest automobila.

Par je imanje stavio na tržište u srpnju 2024. godine, mjesec dana prije nego što je Lopez podnijela zahtjev za razvod, i to po cijeni od 68 milijuna dolara.

Unatoč kasnijim značajnim sniženjima cijene, na kraju na 52 milijuna dolara, kupac nije pronađen. Imanje je povučeno s tržišta u siječnju ove godine.

Novi početak

Jennifer Lopez podnijela je zahtjev za razvod na drugu godišnjicu braka, u kolovozu 2024., a proces je okončan početkom 2025. Oboje su u međuvremenu nastavili sa svojim životima i kupili nove nekretnine.

Affleck je još u ljeto 2024. kupio vilu u četvrti Pacific Palisades za 20 milijuna dolara, nedaleko od doma bivše supruge Jennifer Garner s kojom ima troje djece.

Lopez, majka osamnaestogodišnjih blizanaca iz braka s Marcom Anthonyjem, kupila je kuću u Calabasasu vrijednu 21 milijun dolara. Ipak, navodno je nastavila živjeti na imanju na Beverly Hillsu dok traju opsežni radovi na njenom novom domu, koje u potpunosti prilagođava svojim željama.