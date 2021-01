Prije nekoliko dana pukla je ljubav između glumca Bena Afflecka (48) i glumice Ane De Armas (32). Iako je mislio da je pronašao ‘onu pravu’, glumac je opet sam. Prekid mu nije baš najbolje pao, nego su ga snimili i opisali kao ‘zapuštenog i ispijenog’.

Mahnito kupuje, barem sudeći prema ‘brdu’ paketa ispred njegove kuće u Los Angelesu, a izvori bliski glumcu za magazin People otkrili su i kako pretjerano uživa u krafnama.

Par je bio u vezi više od godinu dana, a zajedno su živjeli za vrijeme karantene.

- Ana je sjajna, ali mislim da je to zbog toga što Ben ima obitelj i stvarno želi biti tu za svoju djecu dok je ona na drugom mjestu u svom životu - tvrdi izvor.

Da je ovo itekako njezina godina, Ana de Armas dokazala je već odavno, a tome u prilog ide i niz uloga u kojima se trenutno pojavljuje - od najnovijeg filma o Jamesu Bondu, 'No Time to Die', preko erotskog trilera 'Deep Water' s Benom Affleckom, potom 'The Night Clerka' gdje glumi rame uz rame s Helen Hunt, ali i Netflixove političke drame 'Sergio'. Utjelovljenje i Marilyn Monroe u filmu 'Blonde' kojeg, između ostalih, producira i Brad Pitt.