'FOREVER YOUNG'

Bend Alphaville protiv Trumpa: 'Koristio je našu pjesmu za svoj video. Sad mu je to zabranjeno'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Zagreb: Koncert grupe Alphaville | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Veliki hit njemačkog benda Alphaville 'Forever Young' završio je kao glazbena pozadina za jedan video koji je objavio Donald Trump. Bend je zatim poručio da će se pobrinuti da to odmah makne s mreža

Nedavno je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio video kojeg je generirala umjetna inteligencija, a koji prikazuje Trumpa od djetinjstva do danas. Uz taj video je išla i pjesma 'Forever Young' njemačkog benda Alphaville, a sam frontmen Marian Gold oglasio se na svojim društvenim mrežama nakon toga. 

- Saznali smo da je američki predsjednik Donald Trump uzeo našu pjesmu 'Forever Young' za jedan od njegovih videa na platformi Truth Social. Mi, bend Alphaville, se niti u jednom pogledu ne slažemo s Trumpovim političkim stavovima, štoviše, u velikoj ih mjeri preziremo i pobrinut ćemo se da video odmah bude maknut s društvenih mreža - stoji u objavi. 

- Ovim putem zabranjujemo daljnje korištenje naše glazbe Republikanskoj stranci i njezinom predsjedniku - poručio je Gold uz pozdrave iz 'stare Europe'. 

Podsjetimo, bend je nastupio nedavno u Zagrebu, početkom rujna prošle godine. 'Vodimo vas na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina', rekao je Gold publici nakon prve pjesme. 

Njihov legendarni album 'Forever Young' iz 1984. ostao je simbol jedne generacije, a istoimena pjesma, nedavno oživljena u suradnji Davida Guette Ave Max, ponovno se zavrtjela na radijima i plesnim podijima diljem svijeta.

