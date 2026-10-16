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TITO & TARANTULA

Bend iz filma 'Od sumraka do zore' stiže u klub Boogaloo! Pripremaju i spektakl sa zmijom

Piše 24sata,
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Bend iz filma 'Od sumraka do zore' stiže u klub Boogaloo! Pripremaju i spektakl sa zmijom
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Foto: PROMO
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Zagrebačka publika u petak, 31.10. ima jedinstvenu priliku doživjeti bend koji je zauvijek obilježio filmsku i rock povijest u okruženju kakvo se vjerojatno više nikada neće ponoviti u ovoj konfiguraciji

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Ostalo je još malo više od dva tjedna do večeri u kojoj će se zagrebački klub Boogaloo pretvoriti u mračni, gorući meksički bar s filmskog platna! U petak, 31. listopada, u Zagreb stižu legende pustinjskog rocka - Tito & Tarantula - u sklopu svoje velike europske turneje 'Best Of Tour 2026'.

Foto: PROMO

Zagrebačka publika u petak, 31.10. ima jedinstvenu priliku doživjeti bend koji je zauvijek obilježio filmsku i rock povijest u okruženju kakvo se vjerojatno više nikada neće ponoviti u ovoj konfiguraciji. Povodom Halloweena, Tito Larriva i ekipa u Boogaloo donose dva ogromna iznenađenja koja ovaj koncert pretvaraju u događaj sezone:

Rekreacija kultne scene - na samom koncertu uživo ćemo rekreirati ikonsku scenu iz filma 'Od sumraka do zore' (From Dusk Till Dawn), uz plesačicu i živu zmiju! Pripremite se za čistu vizualnu i zvučnu hipnozu dok bend bude prašio nemilosrdni 'After Dark'. Scena iz filma Od sumraka do zore – After Dark Meet & greet za najbolje maske - potaknite svoju kreativnost jer vas stajling može odvesti iza kulisa! Dvoje posjetitelja s najboljim, najotkačenijim ili najstrašnijim Halloween maskama osvajaju ekskluzivni Meet & Greet s Titom Larrivom i bendom.

Foto: PROMO

Uz nezaobilazne rock hitove poput 'After Dark', 'Angry Cockroaches' i 'Strange Face of Love', očekuje nas noć nabijena opasnim ritmovima, pustinjskim bluesom i autentičnim duhom filmova Roberta Rodrigueza i Quentina Tarantina. Ako ste ih gledali na prošlom nastupu u Boogaloou, znate kakav se kaos sprema. Ako niste - ovo je prilika koju jednostavno ne smijete propustiti!

Broj ulaznica za ovaj ekskluzivni Halloween spektakl je strogo ograničen - osigurajte svoj upad na vrijeme i vidimo se u prvim redovima!

Vrata kluba otvaramo u 20.00h, a koncert počinje u 21:30h.

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