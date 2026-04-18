Bend Petar Punk vjeran je svom prepoznatljivom zvuku: 'Prije svega smo prijatelji, ne kolege'

Bjelovarski punk rock sastav Petar Punk idućeg vikenda nastupa na prvom izdanju Polupanog Lončića u Zagrebu, a prije nekoliko dana objavili su novi singl, obradu pjesme "She" grupe Green Day. Bubnjar benda, Vedran Pavin, u intervjuu za 24sata komentirao je kako je bend nastao, prisjetio se njihovih početaka i najvećih izazova te je otkrio što ih motivira da i dalje ostanu vjerni punku.

Ispričao nam je kako je bend Petar Punk nastao sasvim slučajno.

- Sada već davne 2007. godine su mi Perica Margetić i Zoran Budimir došli s idejom da snimimo kod mene nekoliko njihovi stvari koje su nastale iz čiste zezancije. Nakon što smo snimili nekoliko stvari ja postajem bubnjarem benda. Godinu kasnije priključuje nam se Ante Cikoja, a nešto kasnije nakon nekoliko izmjena na drugoj gitari Marko Dragičević postaje drugi gitarist te u ovoj postavi sviramo zadnjih 15 godina. U početku je to bila čista zezancija bez velikih očekivanja, ali su se pjesme brzo proširile i dobili smo jako dobar feedback. Mi smo se i inače kretali u sličnim krugovima te svirali zajedno u nekim bivšim bendovima, tako da smo odmah dobro kliknuli, bili smo prije svega prijatelji, a ne samo kolege - istaknuo je. Prvi nastup imali su u Bjelovaru, u kafiću u kojem su odsvirali gomilu koncerata dosad.

- Kasnije smo odsvirali neke festivale od legendarnog DOF-a, Viva la Pole te su se svirke zaredale. Baš nedavno sam nešto pokušao izračunati koliko smo imali svirki i mislim da smo do sad odradili oko 350 koncerta, iako je to sad već teško sve pobrojati. Mi smo u glazbenim vodama još od 90-ih godina pa nam svirke nisu bile nešto novo i dobro smo se tu snalazili - kaže Pavin. Osvrnuo se na to što im je bio najveći izazov u karijeri.

- Radili po principu DIY i pustili smo neka stvari idu same od sebe, a sve je krenulo iznad naših očekivanja. Svakako su pomogla i prijašnja poznanstva pa je sve bilo lakše - iskren je glazbenik.

- Imali smo sreću da su se stvari uhvatile vrlo brzo, nekadašnji MySpace i YouTube su dosta pomogli u tome. Mislim da su se u početku pjesme "Krv pijem", "LSD", "Košmar" i "Bilogorac" najbolje primile. Ne bih mogao reći da je neki album bio prekretnica - komentirao nam je. Osvrnuo se i na to što ih motivira da ostanu vjerni punku u eri streamanja i novih trendova.

- Mi smo na punk rocku odrasli i to je u nama, iako smo mi svirali i u drugim bendovima, od metala do bluesa, ali u Petru Punku smo uvijek ostajali na punk rocku kao da je to neka prirodna stvar. Što se tiče ere streamanja, pokušavamo biti u korak s vremenom, iako nekad iz čiste lijenosti kaskamo za vremenom. Ne mislim da je era streamanja nešto loše, čak dapače, može se naći jako dobre glazbe danas, sve je dostupno. Samo se ponekad od šume ne vidi drvo - naglasio je bubnjar. Prije nekoliko dana objavili su obradu pjesme "She" grupe Green Day, a otkrio je zašto su baš tu obradu odabrali.

- Pjesma je, kako je pjevač Bubi rekao, nastala tako što je nakon dugo vremena čuo ponovo prvi album "Dookie" od Green Daya i shvatio da mu je stvar totalna preslika njegove djevojke. Došao je na probu sa svojim tekstom i stvar smo odmah drugi dan odsvirali u Vintageu. Sljedeći tjedan smo je snimili, Marko Nemec nas je pitao hoćemo li je izdati za njegov label Dostava Zvuka, a pošto smo u zadnje vrijem dosta surađivali naravno da smo pristali i stvar je tu - priča nam glazbenik. Najavio je i što publika može očekivati od njihovog nastupa na Polupanom Lončiću 25. travnja.

- Za 25. travnja s obzirom da je dosta bendova u igri i to jako dobrih, malo ćemo prorijediti setlistu zbog satnice, ali ćemo ostaviti samo brzo i žestoko da razvalimo i mi i publika - istaknuo je. Za kraj je ispričao i koji su planovi benda nakon tog događaja.

- Nakon Polupanog Lončića plan nam je snimiti još nekoliko novih stvari na kojima trenutno radimo i snimiti video za njih. Pokušat ćemo biti malo ažurniji, jer nama se i najbanalnija stvar oduži. Zamisao je da do jeseni izbacimo još četiri nove stvari, a s obzirom da nam je iduće godine 20. godišnjica benda, tim povodom bi izdali rođendanski album - zaključio je.