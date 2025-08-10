Obavijesti

Show

Komentari 0
14. VLAJTERNATIVA

Benkovac je postao dom punka: Drago nam je da punk još uvijek ukazuje na društvene anomalije

Piše Petra Mustač,
Čitanje članka: 5 min
Benkovac je postao dom punka: Drago nam je da punk još uvijek ukazuje na društvene anomalije
3
Benkovac: 14. Vlajternativa festival | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gosti su stigli iz Šibenika, Splita, Slovenije, kao i Srbije, a neki nam tvrde da su vidjeli i Talijane, pa kroz smijeh dodaju da nije Italo Disco jedino što naši susjedi vole slušati.

Benkovac, glavni grad Bukovice, ljeti ima dva velika naizgled suprotna događaja, koji su se baš pretopili. Naime, subota navečer bila je rezervirana  za 14. Vlajternativu festival, a dok su punkeri polako napuštali grad, izmiješali su se s ljudima koji dolaze na Benkovački sajam, i sve je prošlo u savršenom ozračju. Trebalo je nastupiti šest bendova, ali je Starvation - otkazao i to zbog korone, pa je na pozornici osvanula zadarska Alergija s legendarnim frontmenom  Stipom Bujasom.

- Alergija je otvorila  festival, a otkad pamtimo na prvom bandu je bilo najviše posjetitelja ikad, pa je to bilo posebno lijepo jer je Alergija sad najdugovječniji zadarski punk bend - kazala je Dunja Gusić,jedna od organizatorica festivala koji je krenuo skromno, a sad je mjesto na kojem trebate biti i to usred ljeta.

Benkovac: 14. Vlajternativa festival Benkovac: 14. Vlajternativa festival Benkovac: 14. Vlajternativa festival
51
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pred Alergiju je stalo 2000 ljudi, a Stipe Bujas je oduševljen, iako je punku posvetio karijeru - ovo je prvi put da je nastupio na festivalu s članovima benda, a na scenu se frontmen pojavio bosonog.

 - Vlajternativa ko Vlajternativa, fenomenalna je bila,razvaljotka, vrhunski koncert i organizacija, kao i publika, ali to ono što ovaj festivalu suštini jest. Po prvi put smo upali na festival, to nije lako, stvarno svake godine svira samo šest bendova, i uspjeli smo upasti, fala Bogu - zaključio je Stipe još uvijek prepun pozitivnih dojmova, isto kao i Dunja Gusić koja je iako uz brata i još dvoje ljudi, zadužena ama baš za sve. Ranim jutrom razvažala je izvođače do autoputa. Vlajka kako je od milja je sad i službeno tinejdžerica, ali ponaša se krajnje odgovorno.

Benkovac: 14. Vlajternativa festival
Benkovac: 14. Vlajternativa festival | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Oduševljeni smo stvarno, što su ljudi prepoznali, podržali našu priču i što su poslale poruke da se punkom još uvijek može ukazati na društvene anomalije, te da postoje ljudi kojima profit nije ključni i jedini životni cilj nego baš suprotno - kazala je jedna od organizatorica festivala, ali i srednjoškolska profesorica hrvatskog jezika.

FILMSKI FESTIVAL Publika ostala razočarana: Poznati glumac Bill Murray nije došao na festival u Šibeniku
Publika ostala razočarana: Poznati glumac Bill Murray nije došao na festival u Šibeniku

Gosti su stigli iz Šibenika, Splita, Slovenije, kao i Srbije, a neki nam tvrde da su vidjeli i Talijane, pa kroz smijeh dodaju da nije Italo Disco jedino što naši susjedi vole slušati.

- Došli su zbog Dischargea koji ima dobru prođu i u Italiji - objašnjava Dunja ovaj fenomen. Vlajternativa je gotova, i zakazana je sljedeće godine na istom mjestu, a osim dobrih memorija, svi su mogli pokupovati sitnice koje se vezuju uz festival.

Benkovac: 14. Vlajternativa festival
Benkovac: 14. Vlajternativa festival | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Sve što je bilo ponuđeno kao merch je - prodano, kao i sve majice,nemamo ni jedne više, a punkeri su se iskazali i popili skoro sve pive. Nema nezadovoljnih da je bilo preskupo ili nešto nekvalitetno - zaključila je organizatorica koja je dovela punk u Benkovac, a sudeći po entuzijazmu, tamo će i ostati još dugo vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
FOTO Rock i punk u Benkovcu. Održana 14. 'Vlajternativa'
ALT SPEKTAKL

FOTO Rock i punk u Benkovcu. Održana 14. 'Vlajternativa'

Festival alternativne glazbe, kulture i scene u Benkovcu, genijalnog i autoironičnog naziva Vlajternativa održan je u Benkovcu. Ove godine prašili su : Discharge iz Ujedinjenog Kraljevstva, KRYN iz Rijeke, Goblini iz Šapca, Mižerija iz Zadra, Starvation dio iz Požege, dio iz Zagreba i Alergija iz Zadra
Povijesni preokret na klapskoj sceni: Dušan Šarac iznenadio sve uoči Dalmatinske šansone
'KAD SE LJUDI ZAVOLE'

Povijesni preokret na klapskoj sceni: Dušan Šarac iznenadio sve uoči Dalmatinske šansone

Klapa Trogir na Šansoni predstavlja emotivnu baladu 'Kad se ljudi zavole', djelo Dušana Šarca. Pjesma nosi snažnu poruku ljubavi i spaja tradicije Trogira i Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025