Benkovac je postao dom punka: Drago nam je da punk još uvijek ukazuje na društvene anomalije

Benkovac, glavni grad Bukovice, ljeti ima dva velika naizgled suprotna događaja, koji su se baš pretopili. Naime, subota navečer bila je rezervirana za 14. Vlajternativu festival, a dok su punkeri polako napuštali grad, izmiješali su se s ljudima koji dolaze na Benkovački sajam, i sve je prošlo u savršenom ozračju. Trebalo je nastupiti šest bendova, ali je Starvation - otkazao i to zbog korone, pa je na pozornici osvanula zadarska Alergija s legendarnim frontmenom Stipom Bujasom.

- Alergija je otvorila festival, a otkad pamtimo na prvom bandu je bilo najviše posjetitelja ikad, pa je to bilo posebno lijepo jer je Alergija sad najdugovječniji zadarski punk bend - kazala je Dunja Gusić,jedna od organizatorica festivala koji je krenuo skromno, a sad je mjesto na kojem trebate biti i to usred ljeta.

Pred Alergiju je stalo 2000 ljudi, a Stipe Bujas je oduševljen, iako je punku posvetio karijeru - ovo je prvi put da je nastupio na festivalu s članovima benda, a na scenu se frontmen pojavio bosonog.

- Vlajternativa ko Vlajternativa, fenomenalna je bila,razvaljotka, vrhunski koncert i organizacija, kao i publika, ali to ono što ovaj festivalu suštini jest. Po prvi put smo upali na festival, to nije lako, stvarno svake godine svira samo šest bendova, i uspjeli smo upasti, fala Bogu - zaključio je Stipe još uvijek prepun pozitivnih dojmova, isto kao i Dunja Gusić koja je iako uz brata i još dvoje ljudi, zadužena ama baš za sve. Ranim jutrom razvažala je izvođače do autoputa. Vlajka kako je od milja je sad i službeno tinejdžerica, ali ponaša se krajnje odgovorno.

Benkovac: 14. Vlajternativa festival | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Oduševljeni smo stvarno, što su ljudi prepoznali, podržali našu priču i što su poslale poruke da se punkom još uvijek može ukazati na društvene anomalije, te da postoje ljudi kojima profit nije ključni i jedini životni cilj nego baš suprotno - kazala je jedna od organizatorica festivala, ali i srednjoškolska profesorica hrvatskog jezika.

Gosti su stigli iz Šibenika, Splita, Slovenije, kao i Srbije, a neki nam tvrde da su vidjeli i Talijane, pa kroz smijeh dodaju da nije Italo Disco jedino što naši susjedi vole slušati.

- Došli su zbog Dischargea koji ima dobru prođu i u Italiji - objašnjava Dunja ovaj fenomen. Vlajternativa je gotova, i zakazana je sljedeće godine na istom mjestu, a osim dobrih memorija, svi su mogli pokupovati sitnice koje se vezuju uz festival.

Benkovac: 14. Vlajternativa festival | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Sve što je bilo ponuđeno kao merch je - prodano, kao i sve majice,nemamo ni jedne više, a punkeri su se iskazali i popili skoro sve pive. Nema nezadovoljnih da je bilo preskupo ili nešto nekvalitetno - zaključila je organizatorica koja je dovela punk u Benkovac, a sudeći po entuzijazmu, tamo će i ostati još dugo vremena.