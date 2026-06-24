Beogradom zavladali dekoltei i gole noge! Bivša članica grupe Hurricane okupila poznata lica
Visoki prorezi, duboki dekoltei, visoke potpetice i pokoji modni rizik. Beogradski OMG klub u utorak navečer pretvorio se u malu modnu pistu. Povod je bila promocija prvog solo albuma '2000s' Ivane Boom Nikolić, bivše članice grupe Hurricane. Među uzvanicima su se našla brojna poznata lica regionalne scene, no najviše pogleda privukla je Ivanina kolegica Sanja Vučić.
Pjevačica, koja je nedavno objavila svoj prvi solo album 'Remek-delo', na promociju je stigla s buketom cvijeća za Ivanu. U crnoj kombinaciji rado je pozirala s kolegicom, a njihov zagrljaj brzo je utišao priče o navodnim nesuglasicama. | Foto: Antonio Ahel