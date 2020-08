Berović: 'Kolege su me blatile, namještale mi, ali sam uspjela'

<p>Njezine pjesme na YouTubeu poslušane su više od 800 milijuna puta. Prije desetak dana objavila je novi album “Intime”, koji je zasad preslušan skoro pa 40 milijuna puta samo na toj platformi.</p><p>U Hrvatskoj su njezine pjesme prošlog tjedna držale 1., 2. i 8. mjesto na ljestvici najpopularnijih po YouTubeu. Ona je<strong> Maya Berović </strong>(33), nova velika glazbena zvijezda regije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Rođena je u malome mjestu Malešići, 20-ak kilometara od Sarajeva, pjeva od 12. godine, a ozbiljno se glazbom bavi već 14 godina. I malo-pomalo došla je do vrha estrade. Spotovi joj koštaju na stotine tisuća eura, ali je zato i zarada od društvenih mreža jako dobra. Što je pogotovo bitno sad kad nema nastupa zbog korona virusa. S Mayom smo popričali o koroni na estradi, ljetovanju, hrvatskoj glazbi... Ali idemo prvo na novi album koji ruši rekorde slušanosti.</p><p>Zanimalo nas je kako je nastajao, koji je njezin recept za uspjeh, kako do milijuna klikova, koliko nešto tako traje...</p><p>- Neću biti skromna i reći da sam kratko radila na novom albumu. Godinu i pol sam radila na ovom projektu. Spotove smo snimali po Europi i Južnoj Americi. Bilo je vrlo naporno, ali meni to nije predstavljalo problem jer to radim zbog publike i fanova - kaže nam Maja na početku ovoga razgovora.</p><p>Svaka pjesma s njezina novog albuma poslušana je barem milijun puta, je li Maya očekivala to?</p><p>- Neću lagati, jesam, očekivala sam to. Zato što kad radite dobro, predano i kvalitetno, bit će uvijek dobrih komentara.</p><p>Dogodit će se negativno, ali uvijek se trudim da saslušam ili pročitam to negativno, a onda shvatim je li to bilo zlonamjerno ili realno napisano. Reakcije su baš onakve kakve sam očekivala - kaže nam Maya, a nas zanima kako je sve to nastajalo.Kako je birala pjesme?</p><p>- Prilikom odabira pjesama za album preslušala sam jako puno melodija i pročitala hrpu tekstova.</p><p>Sigurno je bilo sto pjesama koje sam čula, ali postoje one koje vas dotaknu ili uopće nemate reakciju - jednostavno će Berović o procesu koji je, očito, usavršila.Idemo na aktualnije teme, a od korona virusa ništa nije aktualnije. Kako je pandemija utjecala na estradu?</p><p>- Jako je utjecala. Gotovo sam sigurna da je mnogo mojih kolega s estrade ostalo bez gaža, a svi znamo da je ljeto daleko najbolji period za pjevače. Znam kolege kojima je ovo teško palo, ali svi živimo u nadi da će se sve ovo brzo okončati i da ćemo se mi družiti s publikom. Ja još nijednu pjesmu s novog albuma nisam otpjevala pred publikom - priča nam pjevačica.</p><p>Puno se kopalja u Hrvatskoj lomilo oko toga da su i javne osobe, pa tako i pjevači, uzimali poticaje od države tijekom pandemije. I to ne neki C-razredni, nego ponajveće zvijezde. Što ona misli o tome, trebaju li umjetnici dobiti pomoć od države?</p><p>- Zašto ne? Pjevači rade, kao i većina drugih zanimanja na cijelom planetu. Imamo radno vrijeme, većina nas uplaćuje doprinose državi. Mislim da ako su jasna pravila za sve, zašto onda pjevači da budu izuzeti?</p><p>Skočimo sad na bliskije showbizzu teme. Kako estrada diše? Ima li ljubomore kolega, izdaje, ružnih priča, osvećivanja...</p><p>- U 14 godina na javnoj sceni osjetila sam stvarno svašta. Od ljubomore, preko namještaljki, do blaćenja bez bilo kakvog povoda. Znam tko mi je što napravio, ali nikad nisam bila od onih koji će vraćati ‘milo za drago’. Gledam svoj put, a svatko od njih najbolje zna što je nekad nešto želio loše da mi napravi. Uvijek sam bila fer i nikad nisam bila žedna da preko skandala dođem do naslovnih stranica kako bih promovirala svoj lik. Isključivo sam se vodila time da mene moje pjesme trebaju promovirati - govori nam Maya, koju pitamo prati li hrvatsku scenu, sluša li našu glazbu, ima li nekoga najdražeg izvođača?</p><p>- Slušam. Vjerovali ili ne, meni se najviše sviđaju pjesme dobro znane grupe Magazin. Uvijek me vežu za moju mladost i redovno ih slušam kad putujem - kaže nam Berović, koja često nastupa u Hrvatskoj. Kako bude na njezinim gažama u Lijepoj Našoj?</p><p>- Zapitam se jesam li dovoljno u treningu da mogu sve da ispratim kad dođem u Hrvatsku. Ha-ha. Publika stvarno ima veliku energiju, veselim se uvijek kad imam nastupe kod vas jer se svi sjajno provedemo - dodaje Maja, kojoj je, kao i svima nama, korona poremetila planove za ljetovanje, odmor, ma zapravo cijeli život.</p><p>- Prošle godine sam ljetovala u Splitu i bilo mi je zaista prelijepo. Ove godine zbog pandemije nisam uspjela posjetiti Jadran, ali vjerujem da ću, čim prođe sve ovo što nas je zadesilo, obnoviti sjećanja. Ako ništa drugo, tu je iduća godina, koja bi trebala biti bolja od ove - kaže nam Maja.</p><p>Za kraj nas je zanimalo koji su njezini planovi za blisku budućnost</p><p>- Imam nekoliko pjesama koje nisam stavila na album te ih planiram sljedeće godine izdati. Za sada želim da pjesme s ‘Intime’ prođu najbolje moguće, a jako mi nedostaju publika i druženje s njima na koncertima. Tome se najviše radujem, iskreno vam to mogu reći. Oni meni daju golemu energiju koja mi je svakodnevno potrebna - kaže nam za kraj simpatična pjevačica.</p>