Bešćutna glumica ismijavala virus pa se na kraju ispričala

Vanessa Hudgens (31), američka glumica i pjevačica koja se proslavila ulogom Gabrielle u filmskom serijalu 'High School Musical' nije se proslavila na društvenim mrežama. Nedavno je frustrirana restrikcijama koje sve zemlje svijeta potiču kako bi se borile s pandemijom korona virusa objavila video u kojem je poprilično netaktično govorila o svemu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- To da će karantena trajati možda do srpnja zvuči kao hrpa s*anja. Žao mi je, ali to je virus. Kužim, poštujem to, ali u isto vrijeme mislim čak i ako ga svi dobijemo... Da, ljudi će umrijeti, što je užasno, ali zar nije neizbježno - upitala se.

Nakon videa je zaradila brojne burne reakcije, a kako se situacija oko virusa ne smiruje, naprotiv, sve je teža i teža, Hudgens se na kraju ipak posula pepelom shvativši da joj je komentar bio neprimjeren.

- Nisam olako shvatila ovu situaciju. Ostanite kod kuće svi. Žao mi je zbog svojih riječi i ovo mi je pomoglo da shvatim u koliko smo ozbiljnoj situaciji. Čuvajte se svi i ostanite zdravi u ovim teškim i ludim vremenima - poručila je fanovima.

