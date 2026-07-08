Beskompromisni, autentični i uzbudljivi: Ikone britanskog rocka Suede stižu u Tvornicu kulture

Suede, ikone britanskog rocka, dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture 17. studenog na Yammatovo#6, ekskluzivni glazbeni događaj koji organizira zagrebački radio Yammat FM.

Nakon Marca Almonda, ABC & Zagreb Stars Orchestra with Anne Dudley, The Cardigans, Johnnyja Marra te The Pretenders i Heaven 17, Yammatovo i ovog puta sprema najvažniji koncertni događaj jeseni u Zagrebu – Suede, najavio je organizator.

Od najuzbudljivijeg mladog benda s Otoka početkom 90-ih do njihovog posljednjeg, desetog studijskog albuma Antidepressants, Suede iznova potvrđuju status jednog od najvažnijih bendova britanske glazbene povijesti.

Beskompromisni, autentični i uzbudljivi – Suede je bend koji se nije libio pljunuti u lice vremenu koje su sami stvorili i obilježili. Od prvih dana nesvrstani, nastali između dvije vatre – madchestera i grungea, Suede su od samih početaka inzistirali na vlastitom putu i nametnuli se kao najuzbudljiviji mladi bend početka 90-ih godina u Velikoj Britaniji.

Tepalo im se da su kumovi britpopa, međutim frontman Brett Anderson je smatrao da su pokretači žanra Beatlesi i Kinksi, a da su oni samo iznova upalili baklju koja je ležala na dnu ormara. Distancirao je Suede od pomodnosti tog vremena i za to platio cijenu, ali beskompromisno držao glazbu na prvom mjestu.

Od strelovitog uspjeha istoimenog prvijenca Suede (1993.), preko testiranja granica na Dog Man Star (1994.) do osvajanja globalnih pozornica trećim studijskim albumom Coming up (1996.), Suede je nanizao stotine tisuća prodanih primjeraka i osigurao si status vodećih britanskih zvijezda.

Spoj sirovih gitara i moćne ritam sekcije s tekstovima istovremeno romantizirane i surove svakodnevice pokazao se kao dobitna formula koju Suede i danas njeguje.

Ne zazirući od eksperimentiranja, istovremenog poigravanja s bukom i nježnošću, Suede su uvijek pomicali granice onoga što publika i kritika od njih očekuje, zadržavajući time status benda čiji se svaki potez pomno prati. Spajanjem utjecaja glam i art rocka te post punka, bili su i ostali definicija punokrvnog rock benda koji s nostalgijom ne želi imati veze, što će potvrditi i u Tvornici kulture 17. studenog.

U Tvornicu stižu na krilima desetog studijskog albuma Antidepressants, predstavljajući i neke, tijekom karijere ponekad potisnute, ali itekako važne i formativne utjecaje mračnijih strana rock glazbe, zadržavajući prepoznatljiv potpis benda.