<p>Zbog pandemije korona virusa otkazani su svi veći koncerti i festivali, a brojni estradnjaci ostalih su bez svih gaža. U posljednje vrijeme sve češće nailazimo na statuse domaćih glazbenika koji se žale na mjere protiv virusa koje im ugrožavaju prihode. No <strong>Mladen Grdović</strong> (62) je optimist, a u intervjuu za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/ustajem-u-8-trcim-plivam-bevandu-sam-totalno-iskljucio-tek-ponekad-popijem-casicu-15015840">Jutarnji list </a>otkrio je kako je imao nekoliko koncerata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Koncerata ponešto ima. No, ovo je prvi put u mojoj četrdeset godina dugoj glazbenoj karijeri da već više od pola godine uglavnom ‘stojim’ doma. Bilo je, naravno, i nastupa. Ljudi zovu, željni su zabave i dobre pisme. Ali, daleko je to od uobičajenog tempa - rekao je Grdi za Jutarnji list i dodao kako se nada da će se kolegama družiti na predstojećem CMC festivalu u Vodicama. </p><p>- Optimist sam. Vjerujem da će i ovom jednom doći kraj. U cijeloj ovoj priči glazbenici su jako loše prošli i svi se nadamo da ćemo, kad se brojke zaraženih smanje, napokon početi raditi. Barem upola onoliko koliko smo prije radili - priča glazbenik. Slobodne dane odlučio je dobro iskoristiti pa svako jutro s rođakom odlazi 'u ribe'.</p><p>- Sport mi je ostao u krvi. Ovog ljeta ustajem oko 8 sati, odmah odlazim na obližnje rukometno igralište, trčim. Dosta i plivam, pa sam skinuo sedam kilograma. Bevandu sam totalno isključio. Tek ponekad, uz dobru spizu popijem čašicu. Na meni se, kad je bevanda u pitanju, inače, sve prelomilo. Popijem tri i - gotov sam - rekao je za kraj. </p>