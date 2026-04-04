Beyonce i Jay Z vjenčali su se prije 18 godina: Znate li koliko vrijedi njihovo bogatstvo?

Piše Đurđica Sarjanović,
Beyonce i Jay Z vjenčali su se 4. travnja 2008. godine, no detalji o svadbi bili su dugo pod velom tajne. Slavni par postao je i jedan od najmoćnijih u svijetu.

Beyonce i Jay Z već su godinama najpoznatiji par u svijetu showbiza, a vjenčali su se na današnji dan prije 18 godina. Tog 4. travnja 2008. godine, poznati glazbenici pazili su na sve detalje ne bi li njihova svadba ostala u strogoj tajnosti. 

SAMO LUKSUZ Beyonce i Jay Z kupili najskuplju vilu ikada prodanu u Kaliforniji: Vrijedi čak 200 milijuna dolara
Beyonce i Jay Z kupili najskuplju vilu ikada prodanu u Kaliforniji: Vrijedi čak 200 milijuna dolara

- Nisam se nikada zamišljala mladenkom, a mislim da ni ne želim veliko vjenčanje - rekla je Beyonce u razgovoru za Cosmopolitan dvije godine prije. I bilo je tako. Ceremonija se održala u Jay Z-evu stanu na Manhattanu, a prisustvovalo je tek 40 ljudi. Tri dana prije otputovali su u gradić Scarsdale, gdje su nabavili svu potrebnu dokumentaciju za brak. Medijima nisu dali ni naslutiti što pripremaju.

Sve su organizirali bez medijske pompe, a tek su mjesecima nakon počeli otkrivati detalje. Njihov penthouse bio je ukrašen desecima tisuća orhideja, svijeća i kristalića kojima su pokušali dočarati zimsku čaroliju. 

Vjenčanicu koju je nosila Beyonce dizajnirala je njezina majka Tina Knowles. Na sebi je imala minimalno nakita, a kosu je zavezala u visoku punđu. Među 40 gostiju koji su bili na svadbi bile su njihove najuže obitelji te bliski prijatelji Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow i Chris Martin. 

Beyonce i Jay Z tek su 2017. godine u spotu za pjesmu "Die with You" otkrili detalje vjenčanja. DJ Cassidy bio je zaslužan za glazbu na tulumu.

BLUE IVY Beyonce, jesi to ti? Njena kći sve joj je sličnija: Pogledajte koliko košta torbica koju je nosila...
- Dugo godina sam DJ na tulumima koje organizira Jay Z i već sam bio naučio njihov glazbeni ukus - komentirao je prije nekoliko godina slavni DJ za People. Otkrio je onda i kako ni Beyonce ni Jay Z nisu stali za mikrofon na svoj veliki dan.

Otkako su se vjenčali Beyonce i Jay Z dobili su troje djece zajedno, Blue Ivy i blizance Rumi i Sira. Postali su jedan od najmoćnijih parova na svijetu, a njihovo zajedničko bogatstvo vrijedi preko čak 3,5 milijardi dolara. Prošli su zajedno od preljuba do pomirbe preko zajedničkih turneja te brojnih drugih avantura, no i dalje su jedan od najstabilnijih parova među poznatima. 

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda
THYLANE BLONDEAU

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda

Thylane Blondeau, koja je prije 19 godina glasila kao najljepša djevojčica na svijetu, danas je manekenka besprijekornog izgleda. Nedavno je demantirala optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima, a danas slavi 25. rođendan.
Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'
RIJETKO U JAVNOSTI

Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'

Prije nekoliko godina je par dobio kćer Maylu Lily, a uskoro u obitelj stiže još jedno dijete. Lana je u objavi navela kako su ih sve te promjene naučile da ljubav 'nisu samo leptirići'

