Beyonce i Jay Z vjenčali su se prije 18 godina: Znate li koliko vrijedi njihovo bogatstvo?

Beyonce i Jay Z već su godinama najpoznatiji par u svijetu showbiza, a vjenčali su se na današnji dan prije 18 godina. Tog 4. travnja 2008. godine, poznati glazbenici pazili su na sve detalje ne bi li njihova svadba ostala u strogoj tajnosti.

- Nisam se nikada zamišljala mladenkom, a mislim da ni ne želim veliko vjenčanje - rekla je Beyonce u razgovoru za Cosmopolitan dvije godine prije. I bilo je tako. Ceremonija se održala u Jay Z-evu stanu na Manhattanu, a prisustvovalo je tek 40 ljudi. Tri dana prije otputovali su u gradić Scarsdale, gdje su nabavili svu potrebnu dokumentaciju za brak. Medijima nisu dali ni naslutiti što pripremaju.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Sve su organizirali bez medijske pompe, a tek su mjesecima nakon počeli otkrivati detalje. Njihov penthouse bio je ukrašen desecima tisuća orhideja, svijeća i kristalića kojima su pokušali dočarati zimsku čaroliju.

Vjenčanicu koju je nosila Beyonce dizajnirala je njezina majka Tina Knowles. Na sebi je imala minimalno nakita, a kosu je zavezala u visoku punđu. Među 40 gostiju koji su bili na svadbi bile su njihove najuže obitelji te bliski prijatelji Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow i Chris Martin.

Foto: Mario Anzuoni

Beyonce i Jay Z tek su 2017. godine u spotu za pjesmu "Die with You" otkrili detalje vjenčanja. DJ Cassidy bio je zaslužan za glazbu na tulumu.

- Dugo godina sam DJ na tulumima koje organizira Jay Z i već sam bio naučio njihov glazbeni ukus - komentirao je prije nekoliko godina slavni DJ za People. Otkrio je onda i kako ni Beyonce ni Jay Z nisu stali za mikrofon na svoj veliki dan.

Otkako su se vjenčali Beyonce i Jay Z dobili su troje djece zajedno, Blue Ivy i blizance Rumi i Sira. Postali su jedan od najmoćnijih parova na svijetu, a njihovo zajedničko bogatstvo vrijedi preko čak 3,5 milijardi dolara. Prošli su zajedno od preljuba do pomirbe preko zajedničkih turneja te brojnih drugih avantura, no i dalje su jedan od najstabilnijih parova među poznatima.