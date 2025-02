Beyonce je po prvi put osvojila Grammyja za najbolji album

Album “Cowboy Carter” američke pjevačice Beyonce osvojio je u nedjelju Grammyja za najbolji album godine, dok je "Not Like Us" Kendricka Lamara proglašena najboljom snimkom i pjesmom godine u Los Angelesu na 67. dodjeli najprestižnijih nagrada u svijetu glazbe.

Beyonce je imala čak 11 nominacija za svoj osmi studijski album "Cowboy Carter", a nagrađena je za najbolji album i najbolji country album.

Američka superzvijezda trijumfirala je nad Taylor Swift, Billie Eilish i drugima i preuzela trofej za najbolji album koji nikada do sada nije osvojila unatoč nominacijama za albume “I Am… Sasha Fierce” (2008.), “Beyonce” (2013.), “Lemonade” (2016.), i “Renaissance” (2022).

Foto: Mario Anzuoni

Dodjela nagrada održala se u u Crypto.com Areni u Los Angelesu iako su mnoga javna događanja bila otkazana zbog razornih požara, a dio ceremonije bio je posvećen tragediji koja je pogodila jedan od najvećih američkih gradova.

Američki reper Kendrick Lamar osvojio je nagradu Grammy za najbolju snimku i pjesmu godine za "Not Like Us", inspiriranu sukobom s njegovim najvećim rivalom Drakeom.

Reper je u toj konkurenciji pobijedio Beyoncé, Taylor Swift i Billie Eilish osvojivši ovu prestižnu nagradu.

Foto: Mike Blake

Objavljena u svibnju 2024. "Not Like Us" dio je niza pjesama u kojima Kendrick Lamar otvoreno kritizira Kanađanina Drakea.

Pjesma, obilježena snažnim bas ritmom, odmah se etablirala kao novi amblem rapa američke Zapadne obale.

Mlada pop senzacija Sabrina Carpenter otišla je kući s čak dva Grammyja, čime je još jednom potvrdila svoju poziciju jedne od najperspektivnijih zvijezda na glazbenoj sceni. Grammyja je dobila za pop album “Short n’ Sweet" i pop vokalnu izvedbu “Espresso”.

Foto: Mike Blake

Pjevačica "Pink Pony Cluba" Chappell Roan proglašena je najboljim novim izvođačem a svoje vrijeme na pozornici iskoristila je da potakne diskografske kuće da glazbenicima isplate minimalnu plaću uz zdravstvene beneficije. Prisjetila se vremena kada se, kako je rekla, osjećala "dehumanizirano" jer nema zdravstveno osiguranje.

Ovogodišnja dodjela Grammyja osmišljena je na način da dijelom bude i prikupljanje sredstava za ljude pogođene velikim požarima koji su pogodili Los Angeles, usmrtili 29 ljudi i raselili tisuće, uključujući mnoge glazbenike.

Dobitnike Grammyja bira 13.000 pjevača, tekstopisaca, producenata, inženjera i drugih članova američke Akademije za diskografsku umjetnost i znanost.