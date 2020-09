Beyonce napušta Hrvatsku: Jay-Zja zasjenio naočit tjelohranitelj

U utorak su fotografi 'ulovili' svjetsku zvijezdu u općini Župa dubrovačka, u naselju Srebreno. Njezin tjelohranitelj privukao je veliku pažnju, a čini se kako mu nije bilo drago što su kamere usmjerene prema njima...

<p>Pjevačica<strong> Beyonce</strong> (39) i njezin suprug, reper <strong>Jay Z </strong>(50) ovih su dana uživali u Hrvatskoj. Njihova iznajmljena jahta 'Lana' bila je smještena u okolici Korčulanskog arhipelaga. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blue Ivy ide stopama svojih roditelja</strong></p><p>Fotografi su u utorak 'ulovili' svjetsku zvijezdu u općini Župa dubrovačka, u naselju Srebreno. Pjevačica s obitelji i tjelohraniteljem navodno napušta Hrvatsku. Pretpostavlja se da je na Jadranu proslavila svoj 39. rođendan. </p><p>Tjelohranitelj je privukao veliku pažnju kao i Beyonce i njezin suprug Jay-Z. Svi pogledi bili su usmjereni prema njemu.</p><p>Čini se kako tjelohranitelju nije bilo drago što ih 'opsjedaju' fotografi. Bio je ljut na kamere oko njega i slavnog para pa je mahao prstom prema fotoobjektivu.</p><p>U subotu poslijepodne viđeni su na Kornatima na otoku Žutu. Bili su u restoranu i sami su jeli na terasi, a oko njih je bilo nekoliko tjelohranitelja koji su pazili da ih ne ometaju.</p><p>Beyonce i njezin suprug brinuli su i o tome da ih ne fotografiraju i ranije, ali nije im uspjelo. Naposljetku je nedavno na Instagramu 'osvanula' fotografija supružnika. </p><p>Slavni par uspjela je fotografirati<strong> Ivana Mišković</strong>, influencerica i modna urednica. Bila je s društvom u restoranu na otoku Žutu kada ih je konobar iznenadio s najavom da stižu glazbene zvijezde. </p><p>- Na prvu nismo vjerovali i mislili smo da se konobar šali. No uskoro se cijelo osoblje rastrčalo po restoranu pa smo shvatili da vjerojatno doista dolaze. Došli su byboatom, tako da nismo vidjeli gdje su točno bili usidreni. Najprije je ušao samo jedan zaštitar, koji je tražio gdje će ih smjestiti. Kada je odabrao mjesto, osoblje ga je ogradilo velikim bijelim konopom - ispričala je Ivana za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/strane-zvijezde/prvo-dodu-zastitari-odaberu-lokaciju-ograde-je-a-tek-onda-na-tlo-kroce-beyonce-i-jay-z-15017697" target="_blank">Jutarnji list</a>. </p><p>Dodala je kako je kod Jay-Z-ja najprije primijetila dreadlockse na glavi, a Beyonce je bila u tamnoplavom kombinezonu i velikom šeširu. Osim njih, u restoranu je bilo oko 15 ljudi. Par se nije želio fotografirati, a zaštitari su rekli kako par želi zadržati privatnost i kako to ne dolazi u obzir.</p><p>- Iskreno, mislila sam da je Beyonce visoka barem metar i 80 centimetara, no zapravo je prilično niska, sitna. Djelovala je vrlo tajanstveno s tim velikim šeširom. Da nam konobar nije ništa rekao, vjerojatno ne bismo ni shvatili da se radi baš o njima - kaže Ivana.</p><p>Influencerica je potom s društvom otišla na brod. Pustili su Jay Z-jevu pjesmu i otvorili bocu šampanjca. Mislili su da će na taj potez par barem mahnuti ili se nasmijati. No tvrdi kako nisu. </p><p><a href="https://www.jutarnji.hr/scena/strane-zvijezde/prvo-dodu-zastitari-odaberu-lokaciju-ograde-je-a-tek-onda-na-tlo-kroce-beyonce-i-jay-z-15017697" target="_blank">Jutarnji list</a> piše kako su Beyonce i Jay-Z nakon Žuta trebali otići i na Kornat, u konobu Opat. </p><p>- Nisu došli. Najavili su se za večeru, no kasnije su zvali da kažu da ipak neće moći doći. Ne znamo koji je bio razlog - rekli su iz Opata za Jutarnji list. Dodaju kako nisu niti unaprijed naručili hranu niti imali posebne zahtjeve. </p><p>Beyonce i Jay Z bili su u Hrvatskoj i prije devet godina. Tada su posjetili Hvar, a dvije godine ranije bili su u Dubrovniku. Pjevačica je i na koncertu koji je imala 2013. u zagrebačkoj Areni, rekla kako je uz našu zemlju vežu samo lijepe uspomene. </p>