Beyonce nije pjevala 5 godina, a sada će nastupiti na otvaranju hotela u Dubaiju za 22 mil. eura

Pop zvijezda Beyonce (41) nije imala koncert još od turneje "On the Run II" 2018. godine, a sad je pristala nastupiti u Dubaiju za vrtoglavih 24 milijuna dolara (oko 22 milijuna eura). Uz Beyonce, na otvorenju hotela Atlantis Royal nastupit će i DJ trio Swedish House Mafia, koji stoji iza pjesama na vrhu ljestvice, kao što su "Don't You Worry Child", "Save the World".

Koncert bi trebao biti ovoga vikenda, samo za ljude s VIP ulaznicama, a najavili su i vatromet u sklopu ovog događanja.

Inače, Atlantis The Royal sastoji se od 43 kata, sadrži 231 luksuzni apartman, 693 hotelske sobe i 102 apartmana, od kojih svi imaju pogled na Arapsko more i Palm Island. Hotel ima više bazena, uključujući 44 privatna bazena.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Mnogi s nestrpljenjem očekuju turneju ove slavne američke pjevačice koja nastupa zaista rijetko. Bez obzira na to, mnogi su spremni učiniti sve i potrošiti bilo koji iznos kako bi je vidjeli.

Beyonce je osvojila devet nominacija za najviša glazbena priznanja. S novim nominacijama ima ukupno 88 nominacija u karijeri, čime se izjednačila sa suprugom, reperom i tekstopiscem Jay-Z-jem (53), kao najnominiranijim izvođačem u povijesti Grammyja.

Foto: Lucas Jackson

Njezin album “Renaissance” natječe se za album godine. Svečana dodjela nagrade Grammy upriličit će se 5. veljače u Los Angelesu.

Najčitaniji članci