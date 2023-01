Beyonce, Shakira i Miley Cyrus napisale pjesme o prevarama, a Victoria je Davidu sve oprostila

Već na početku 2023. i Shakira (45) i Miley Cyrus (30) objavile su nove pjesme, a obje pjevaju o propalim vezama i svojim bivšima. Sada smo se prisjetili nekoliko poznatih parova koji su imali dramatične faze u svojim vezama, neki su uspjeli prijeći preko problema, a za neke je bilo jednostavnije razići se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Miley je novu pjesmu 'Flowers' izbacila 13. siječnja, točno na 33. rođendan njenog bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha (33). Cyrus pjeva kako nije željela ostaviti glumca, ali je shvatila da je ovako sretnija i da joj je bolje sama.

- Nisam te htjela ostaviti, nisam htjela lagati, počela sam plakati, ali onda sam se sjetila...Mogu si kupiti cvijeće, napisati svoje ime u pijesku, razgovarati sama sa sobom satima, govoriti stvari koje ne razumiješ - pjevuši Mile.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL/Instagram/kolaž

Pjevačica je spot snimila u vili u kojoj ju je glumac navodno prevario s 14 žena, iako su oboje demantirali da se to ikada dogodilo. Nakon izlaska pjesme pojavile su se glasine da ju je Liam prevario s glumicom Jennifer Lawrence (33) za vrijeme snimanja filma 'Igre gladi'. Naime, Miley na početku spota nosi zlatnu haljinu, a Lawrence je zlatnu haljinu nosila na premijeri filma tijekom kojeg je navodno bila s Liamom.

Foto: Profimedia/Youtube

Podsjetimo, Liam i Miley započeli su vezu 2009., ali su do zaruka 2012. u više navrata prekidali. Zaruke su raskinuli godinu dana kasnije i ponovno se spojili 2016., a dvije godine kasnije sklopili su brak na privatnoj proslavi. Brak je potrajao manje od godinu dana i tada su se pojavile mnoge glasine o varanju, ali su oboje to demantirali i naveli da se razvode zbog nepomirljivih razlika.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

Shakira je također izbacila novu pjesmu početkom 2023. u kojoj besramno proziva svog bivše partnera Gerarda Piquea (35) i njegovu prevaru. Naime, u lipnju prošle godine Shakira i Pique su prekinuli jer ju je varao s Clarom Chiom Marti (23). Clara je studentica odnosa s javnošću i zaposlena je u Piqueovoj producentskoj kući 'Kosmos', a navodno su se upoznali na sportskim događajima 'Kosmosa'.

Nedavno su španjolski mediji pisali kako je Shakira za prevaru saznala zahvaljujući marmeladi. Nakon poslovnog putovanja, Shakira je stigla kući i htjela se zasladiti marmeladom koju obožava, za razliku od njezinog bivšeg, koji je ne voli. Ne vole je ni djeca, tako da je odmah posumnjala da je netko bio u kući i pojeo ju dok Shakire nije bilo.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Zbog te marmelade, navodno su nastali i stihovi njezine nove pjesme. U njoj je suptilno spomenula nogometaševu novu djevojku Claru Chiu Marti (23). Iskoristila je riječ 'jasno' (claramente) i spomenula Clarino ime, a i Pique je spomenula u jednom stihu u pjesmi 'Perdon, que te sal-pique'. Poručila je i 'Sažvači i progutaj, progutaj i žvači', misleći na marmeladu koju joj je navodno Clara pojela iz hladnjaka.

Shakira i Pique upoznali su 2010. na snimanju spota za njenu pjesmu 'Waka Waka', a vezu su započeli iduću godinu i zajedno imaju dvoje djece, sinove Milana (10) i Sashu (7).

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Bivši nogometaš David Beckham (47) i Victoria Beckham (48) jedan su od slavnih parova čija je ljubavna priča zaokupirala pažnju mnogih. Upoznali su se 1997. godine, a već sljedeće godine objavili su zaruke. U braku su od 1999. godine te zajedno imaju četvero djece: sinove Brooklyna (23), Romea (19) i Cruza (17) te kćer Harper (11). Iako trenutačno u njihovom braku sve izgleda idilično, prije više od deset godina Davida su ljubavne afere umalo koštale braka.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Njegova najpoznatija afera započela je u rujnu 2003. u jednom madridskom noćnom klubu s manekenkom Rebeccom Loos, inače kćeri nizozemskog diplomata. Radila je kao njegova asistentica, a paparazzi su je uhvatili kako čavrlja s Davidom kao da se poznaju godinama.

Slavni nogometaš tada je sve negirao, a Victoria mu je naivno povjerovala. Kasnije se David ponovno počeo viđati s Rebeccom, a iz kluba su ravno otišli u apartman. Spajsica je, naravno, poludjela i zaprijetila Rebecci. Oprostila mu je nevjeru, a ubrzo nakon toga rodila je trećeg sina Cruza. Ljubavnica ni nekoliko mjeseci nakon što se sve saznalo nije prestala pričati o njihovom odnosu i iznositi detalje u medije. Jednom je tako ispričala sve o Davidovim vještinama u krevetu. Pohvalila ga je i dala mu ocjenu osam od deset.

No, s tom aferom nisu završili Davidovi preljubi. Manekenka Sarah Marbeck javno je rekla da je s Davidom dvije godine imala aferu. To je bilo prije Rebbece, a David je to dobro krio od javnosti, sve dok ona nije progovorila. Ispričala je da su vodili ljubav četiri sata nakon što su se upoznali, a zaštitari su ju doveli do njegove sobe. Prije 20 godina David se spetljao s Celine Laurie, koja je tvrdila da su imali samo seks za jednu noć. Godinu dana kasnije nije odolio ni španjolskoj manekenki Ester Canadas, a potom ni Mađarici Mariann Fogarasy 2009. godine.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kad su Victoria i David započeli vezu, ona je varala tadašnjeg dečka Stuarta Miltona s nogometašem, pa su joj neki zbog toga kasnije govorili kako se povijest ponovila i da ju je zato David toliko puta varao, a ona mu je sve opraštala. Danas je sve to iza njih, već dugo nema nikakvih šuškanja o problemima, a prošlo ljeto su proslavili 23. godišnjicu braka u Lopudu pored Dubrovnika.

Jedan od najpoznatijih poznatih parova svakako su Beyonce (41) i Jay-Z (53), a vezu su započeli 2002. nakon što mu je glumila djevojku u spotu za njegovu pjesmu 'Bonnie & Clyde'. Vjenčali su se 2008. na privatnoj ceremoniji i zajedno imaju troje djece, kćer Blue Ivy (11) i blizance Rumi i Sir (5).

Foto: Lucas Jackson

Beyonce je 2014. progovorila u nevjeri svog supruga na albumu 'Lemonade' (Limunada), a ženu s kojom ju je varao je nazvala 'Becky s lijepom kosom'.

- Imam predivnu ženu koja je puna razumijevanja i zna da nisam najgori čovjek bez obzira na ono što sam učinio. Radili smo naporno na tome, išli smo na terapiju i volimo jedno drugo - rekao je Jay-Z u emisiji Davida Lettermana (70) prošle godine.

Prije nego su ušli u brak, oko 2005. kružile su glasine da Jay-Z vara Beyonce s tada 17-godišnjom Rihannom, ali to nikada nije potvrđeno, a pričalo se da je ta priča bila namjerno podmetnula kako bi mladoj pjevačici porasla popularnost.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni', Goran Jurenec (43) i Hana Rodić (25) svoju su vezu započeli nakon showa. Naime, Goran je u showu odabrao Ivu Runjanin, ali ubrzo se predomislio te se počeo viđati s Hanom. Par je neko vrijeme zajedno živio u Zagrebu, a zatim su se preselili u Berlin kako bi Goranu bilo jednostavnije zbog poslovnih obaveza.

Sve je izgledalo idilično, a nakon dvije godine se počelo šuškati o problemima. Iako su neko vrijeme oboje demantirali tako nešto, na kraju je Hana objavila da su prekinuli. Ali tek nakon toga je krenula prava drama.

Foto: Hana Rodić/Instagram

Započeo je rat bivšeg - budućeg para. Objavljivali su razne pikanterije jedno o drugome i optuživali se za sve i svašta. Goran je istaknuo da njegova bivša partnerica živi u stanu koji joj on plaća, a Hana je otkrila da ju je Goran lagao i varao.

Goran je utjehu pronašao, ispostavilo se, u bivšoj djevojci Claudiji Luciji Pioch. Priznao je da bio usamljen i da mu je u tim trenucima podršku pružila bivša djevojka. Shvatio je kako je još uvijek voli i odlučio joj se vratiti. Zbog nje se preselio u London, a Hana je otišla za Zagreb.

Nakon nešto manje od godinu dana dvojac je objavio da su se pomirili i da su ponovno zajedno, a Goran se Hani čak i javno ispričao te je ispalo da se nikada nije ni uselio s bivšom. Na kraju su imali nove drame oko Goranove bivše te su je prijavili policiji zbog uznemiravanja.

- Od kako smo uhvaćeni u Samoboru počeo je teror od dotične, pozivi i prijetnje. Zvala nas je oboje, pisala poruke i molila ga da se vrati. Postoji već jedna policijska prijava koju smo podnijeli još dok smo bili zajedno jer nam je dolazila na vrata i zvonila u dva ujutro - požalila se Hana jednom prilikom pratiteljima.

Foto: Instagram/Screenshot

Čini se da su teški trenuci iza njih, a prije par mjeseci proslavili su četvrtu godišnjicu veze.

Najčitaniji članci