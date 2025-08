Beyonce uživala na jahti za koju treba iskeširati 1,2 milijuna eura tjedno: Evo što sve na njoj ima

Jadransko more odavno nije samo slikovita kulisa za ljetne razglednice, postalo je prestižna pozornica na kojoj se svake godine odigrava parada moći, bogatstva i nenadmašnog luksuza. Dok sunce obasjava tisuće otoka i kristalno čisto more, svjetska elita spušta svoja sidra upravo ovdje, tražeći jedinstveni spoj drevne povijesti, netaknute prirode i diskretne raskoši. Od košarkaških legendi poput Michaela Jordana i Magica Johnsona, preko glazbenih ikona kao što su Beyoncé i Jay-Z, pa sve do tehnoloških titana poput Jeffa Bezosa, čije prisustvo više nije samo nagađanje, hrvatska obala potvrdila se kao nezaobilazna destinacija za one koji putuju sa stilom - na superjahtama koje oduzimaju dah i redefiniraju pojam raskoši.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Ove plutajuće palače, opremljene helidromima, bazenima sa staklenim dnom, privatnim kinima i spa centrima, postale su simbol statusa, ali i savršeno utočište koje nudi privatnost i bijeg od očiju javnosti. Razvedena obala s bezbroj skrivenih uvala pruža im ono što novac ne može uvijek kupiti: anonimnost i mir. No što točno privlači najpoznatija lica svijeta na Jadran i kakvim se nevjerojatnim plovilima kreću našom obalom pretvarajući je u ljetni Monaco?

Jahta od 107 milijuna eura

Gotovo četiri godine nakon prvog posjeta koji je odjeknuo regijom, Michael Jordan, po mnogima najveći košarkaš svih vremena, vratio se na hrvatsku obalu. Njegov povratak u lipnju 2025. nije bio slučajan, očito je da su ljepote Dalmacije ostavile duboki trag na legendi Chicago Bullsa.

Foto: Yacht Charter Fleet

Ovoga puta Jordan je stigao na svojoj impresivnoj 75-metarskoj superjahti "M'Brace", čija se vrijednost procjenjuje na oko 107 milijuna eura. Njegov prvi posjet 2021. na jahti "O'Pari" bio je tek uvod, ovaj povratak potvrdio je da je Jadran postao njegovo osobno utočište.

Podvodni salon, kino...

Ovaj ploveći spomenik luksuzu, izgrađen u njemačkom brodogradilištu Abeking & Rasmussen, nudi sve što se može zamisliti. S trupom od čelika i palubama od tikovine, "M'Brace" u sedam raskošnih kabina može ugostiti do 14 gostiju, o kojima se brine jednako brojna posada.

Opremljena je teretanom s panoramskim pogledom na more, podvodnim salonom koji omogućuje promatranje morskoga dna kroz velika staklena okna i bazenom sa staklenim dnom koji propušta svjetlost u beach club ispod. Posebno se ističe "sky lounge", koji se prema potrebi transformira u privatno kino s platnom širine gotovo četiri metra, idealno za večernje opuštanje nakon dana provedenog u istraživanju skrivenih uvala.

Foto: Yacht Charter Fleet

Registrirana je pod zastavom Kajmanskih otoka, drugom najčešćom registracijom među superjahtama. Bila je viđena i u poznatoj monegaškoj marini Port Hercule, što potvrđuje njezin status među jahtama tog ranga.

Jordan je sa suprugom Yvette Prieto, njihovim kćerima blizankama i majkom Deloris prvo posjetio šarmantni Skradin, gradić koji namjerno izbjegava masovni turizam. Tamo je uživao u šetnji kamenim ulicama i posjetu veličanstvenim slapovima Krke, tražeći mir daleko od bljeskalica fotoaparata.

Foto: Yacht Charter Fleet

Nakon toga usidrio se pokraj otoka Lokruma, odakle je istraživao dubrovački Stradun, stapajući se s gomilom koliko je to moguće za globalnu ikonu čije se bogatstvo danas procjenjuje na 3,5 milijardi dolara. Njegov povratak dokaz je da je, nakon što je pokorio svijet košarke, ponekad najvrjedniji trofej pronaći mir u ljepotama Jadrana.

Na 'Whisperu' Beyonce i Jay-Z

Podsjetimo, slavni košarkaš 2021. sletio je u Split, a nakon toga obišao je Hvar, Šibenik, gdje je uživao na Prukljanskom jezeru, kao i u Dubrovniku te na okolnim otocima.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Ako postoji par koji je sinonim za ljetovanje u Hrvatskoj, to su svakako Beyoncé i Jay-Z. Njihova ljubav prema našoj obali traje već više od desetljeća, a svaki njihov posjet prati sve veća i raskošnija jahta. Postali su pravi ambasadori Jadrana, a priča o imenu njihove kćeri Blue Ivy, navodno inspirirane stablom plavoga bršljana koje su vidjeli na Hvaru, postala je dio lokalnog folklora i globalne pop kulture.

Njihovi odmori nisu samo bijeg od stvarnosti, nego pomno kurirana iskustva koja postavljaju trendove u svijetu luksuznih putovanja. Njihova flota jahti na kojima su viđeni u Hrvatskoj je impresivna.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Jedna od najspektakularnijih jahti s kojom se povezuju je "Whisper" (bivši "Kismet"), 95-metarsko remek-djelo brodogradilišta, viđeno nedavno u Rovinju i Puli.

Iako je par na njoj boravio 2018., njezina pojava i danas izaziva divljenje. Vrijedna gotovo 185 milijuna eura, s tjednim najmom od više od 1,2 milijuna eura, "Whisper" nudi dva helidroma, zimski vrt, spa centar, kino i unutrašnjost ukrašenu umjetninama. Zanimljivo je da je jahtu prošle godine kupio Eric Schmidt, bivši izvršni direktor Googlea.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

Za proslavu 39. rođendana pjevačice par je 2020. odabrao 107-metarsku jahtu "Lana". Izgrađena u talijanskom brodogradilištu Benetti, ova jahta je osvojila nagradu za "Jahtu godine" i prije isporuke. S minimalističkim, ali toplim interijerom, spa zonom na razini mora, kinom s vrhunskim ozvučenjem i posadom od 31 člana koja ispunjava svaku želju, tjedni najam iznosio je vrtoglavih 1,7 milijuna eura.

Vratili se nakon incidenta

Tijekom posjeta Hrvatskoj 2022. obitelj Carter-Knowles krstarila je na 96-metarskoj jahti "Faith". Ovo plovilo, vrijedno gotovo 200 milijuna dolara, ističe se kaminom u glavnom salonu, velikim bazenom sa staklenim dnom i vodopadom te kućnim kinom. Usidreni kraj Cavtata i Korčule, uživali su u potpunoj privatnosti koju pruža takav ploveći resort. Čak ni incident s tjelohraniteljem u Dubrovniku 2009. nije ih spriječio da se uvijek iznova vraćaju potvrđujući da je čarolija hrvatske obale jača od bilo kakvih neugodnosti.

Foto: srecko niketic/PIXSELL

Hrvatska ne privlači samo zvijezde iz svijeta sporta i glazbe. Najmoćniji ljudi iz svijeta tehnologije, financija i filma sve češće biraju Jadran kao svoju ljetnu rezidenciju, dolazeći na plovilima koja pomiču granice mogućeg.

100-metarska 'Moonrise'

Iako Elon Musk ne posjeduje vlastitu jahtu, glasine o njegovu boravku na Jadranu redovito se pojavljuju. Krajem kolovoza prošle godine gotovo 100-metarska superjahta "Moonrise" usidrila se kraj otoka Lopuda potaknuvši nagađanja da je upravo Musk jedan od gostiju. Jahta, u vlasništvu suosnivača WhatsAppa, Jana Kouma, vrijedi oko 220 milijuna dolara te predstavlja vrhunac tehnologije i dizajna.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

S helidromom, najsuvremenijim sigurnosnim sustavima i pratećim 68-metarskim katamaranom "Nebula", koji prevozi "igračke" i dodatno osoblje, "Moonrise" je plutajuća tvrđava. Iako Muskov dolazak nije potvrđen, sama prisutnost ovakvog plovila potvrđuje status Jadrana kao igrališta za milijardere.

Skromni O'Neal

Potpuno drukčiji pristup ima još jedna NBA legenda, Shaquille O’Neal. Iako posjeduje vlastitu jahtu “Shaqapulco”, u Hrvatskoj je poznatiji po energičnim nastupima kao DJ Diesel na Zrću i u Dubrovniku te neposrednosti. Shaq se zaljubio u Hrvatsku, a posebno u njezinu hranu - priča o tome kako je bio oduševljen pršutom i sirom postala je viralna.

Za razliku od drugih zvijezda koje traže potpunu izolaciju, Shaq rado pozira za fotografije s obožavateljima, večera u lokalnim konobama i uživa u interakciji. Viđen je kako upravlja manjim jahtama lokalnih tvrtki, pokazujući da za uživanje u Jadranu nije uvijek potrebna megajahta, nego dobro društvo i otvoreno srce.

Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL

Iz godine u godinu lista poznatih imena koja biraju Hrvatsku za svoj ljetni odmor sve je dulja i impresivnija. Jedinstveni spoj netaknute prirode koja oduzima dah, bogate povijesti utisnute u kamene gradove, sigurne i mirne luke te, iznad svega, privatnosti koju pruža razvedena obala, formula je uspjeha koja ne blijedi. Hrvatska je uspjela ponuditi ono najvrednije u 21. stoljeću: autentično iskustvo protkano vrhunskim luksuzom.

Superjahte koje plove Jadranom nisu samo prijevozna sredstva, one su plutajuće ambasade luksuza i dokaz da je Hrvatska čvrsto usidrena na karti najpoželjnijih svjetskih destinacija. Dok čekamo vidjeti tko će nas sljedeći počastiti svojim dolaskom, jedno je sigurno - predstava na najljepšoj svjetskoj pozornici se nastavlja, a glavne uloge rezervirane su za one koji si mogu priuštiti najbolje.