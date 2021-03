Reper Kanye West (43) te pjevačice Beyonce (39) i Billie Eilish (19) osvojili su Grammyje u nedjelju na svečanosti glazbene industrije koja se nada oporavku nakon godinu dana pandemije. West je dobio nagradu za svoj gospel album 'Jesus is King', a Beyonce za najbolju snimku 'Brown Skin Girl', koju je podijelila sa svojom devetogodišnjom kćeri Blue Ivy. Tijekom noći saznat će se i ostali dobitnici nagrada.

Nagrade su objavljene prije glavnog prijenosa na televizijskoj mreži CBS, a riječ je hibridnom spektaklu, sklopljenom od ranije snimljenih izvedbi i javljanja uživo, ali bez uobičajene publike tisuća glazbenika i djelatnika glazbene industrije.

- Svi dobitnici nagrada su je i zaslužili - pišu fanovi.

Eilish, tinejdžerica iz Los Angelesa koja je dominirala lanjskim Grammyjima, ove je godina osvojila nagradu za svoju temu iz najnovijeg filma iz sage o Jamesu Bondu 'No Time to Die'. Eilish ima i nominacije za svoju baladu 'Everything I Wanted'.

Beyonce, inače najviše nominirana žena u povijesti Grammyja, ukupno 79, ove godine ima devet nominacija i uglavnom je riječ o glazbi koja slavi crnačku kulturu u godini rasnih nemira u SAD-u.

Međutim, Beyonce nije na popisu glazbenika za trosatni spektakl, na kojem nastupaju Taylor Swift, korejski pop band BTS, zatim Megan Thee Stallion, Eilish, Harry Styles, latino zvijezda Bad Bunny i country pjevačica Mickey Guyton.

Dobitnike bira oko 11.000 članova Recording Academy. Swift i britanska pjevačica Dua Lipa imaju šest nominacija kao i reper Roddy Ricch.

Južnokorejski band BTS uspio je u Sjedinjenim Državama osvojiti prvu veliku nominaciju za Grammyja svojim hitom 'Dynamite' na engleskom jeziku, a u nedjelju će nastupiti iz svoje domovine.