Beyonce zaglavila: Pokvarila se leteća pozornica na koncertu

Američka pjevačica Beyonce (36) i reper Jay-Z (48) stigli su u Varšavu na koncert u sklopu njihove turneje 'On the Run II'. No, nije sve išlo 'po planu' u Poljskoj. Leteća pozornica koja je bila dio njihovog nastupa, ostavila je Beyonce 'nasukanu' te se nije mogla spustiti s povišenog stagea.

Njezin tim odmah je donio ljestve kako bi mogli dohvatiti leteću pozornicu. Unatoč ohrabrivanju i skandiranju njezinog imena, pjevačica je, nakon rasprave i namještanja, nerado krenula niz ljestve. S obzirom na oskudan kostim, ovo nije bilo najugodnije iskustvo za Beyonce, piše Daily Mail.

Publika je glasno navijala čim se Beyonce uspješno spustila.

Fan pjevača, Kuba Kuca, brzo je shvatio što se događa, počeo snimati video i postavio ga na YouTube.

Pjevači su nedavno završili s Velikom Britanijom, a sada su krenuli na turneju Europom. Na koncertima ih prati i njihovo troje djece - Blue Ivy (6) te jednogodišnje blizance Rumi i Sir.

Nedavno je internetom kružio video iz Londona na kojemu Blue pokazuje sram i gađenje tijekom seksi performansa njezinih roditelja. U početku je djevojčica uzbuđeno iščekivala nastup, a kada je on počeo zgrozila se, rukama je prekrila oči i sakrila se iza sjedala.