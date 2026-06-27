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BEZ FILTERA Žanamari u nikad opuštenijem izdanju! U leopard haljinici ušetala je u knjižnicu

Žanamari Perčić je opušteno stigla u Gradsku knjižnicu Vrgorac, koja je nakon preuređenja ponovno otvorila svoja vrata, a za ovu je prigodu odabrala upečatljivu leopard haljinu. U ležernom izdanju pozirala je među knjigama i policama, a pratiteljima je poručila da je ponekad najvažnije jednostavno usporiti...
BEZ FILTERA Žanamari u nikad opuštenijem izdanju! U leopard haljinici ušetala je u knjižnicu
“Slow down”, napisala je Žanamari uz fotografije iz knjižnice, pa čestitala svojoj prijateljici na obnovljenom prostoru i uspješnom vođenju ustanove. | Foto: Snimio čitatelj 24sata
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“Slow down”, napisala je Žanamari uz fotografije iz knjižnice, pa čestitala svojoj prijateljici na obnovljenom prostoru i uspješnom vođenju ustanove. | Foto: Snimio čitatelj 24sata
Komentari 12

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