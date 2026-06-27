BEZ FILTERA Žanamari u nikad opuštenijem izdanju! U leopard haljinici ušetala je u knjižnicu

Žanamari Perčić je opušteno stigla u Gradsku knjižnicu Vrgorac, koja je nakon preuređenja ponovno otvorila svoja vrata, a za ovu je prigodu odabrala upečatljivu leopard haljinu. U ležernom izdanju pozirala je među knjigama i policama, a pratiteljima je poručila da je ponekad najvažnije jednostavno usporiti...
“Slow down”, napisala je Žanamari uz fotografije iz knjižnice, pa čestitala svojoj prijateljici na obnovljenom prostoru i uspješnom vođenju ustanove.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata
“Slow down”, napisala je Žanamari uz fotografije iz knjižnice, pa čestitala svojoj prijateljici na obnovljenom prostoru i uspješnom vođenju ustanove. |
Foto: Snimio čitatelj 24sata
“Slow down”, napisala je Žanamari uz fotografije iz knjižnice, pa čestitala svojoj prijateljici na obnovljenom prostoru i uspješnom vođenju ustanove.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata
“Gradska knjižnica Vrgorac je u novom ruhu otvorila svoja vrata. Čestitam svojoj dragoj prijateljici na divnom preuređenju, otvorenju i uspješnom vođenju ove bogate knjižnice”, poručila je.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata
U objavi se osvrnula i na čitanje, uz opasku kako su knjige posljednjih godina, barem prema statistikama, sve više “ženska stvar”, jer žene čitaju više. Prisjetila se i šale gradonačelnika koji je, kako je napisala, rekao da mu je žena “skoro pala u nesvijest” kada ga je vidjela s kupljenom knjigom - prvom u životu. “Bila je o tajnama kladionice”, našalila se Žanamari.
| Foto: Instagram
Dodala je kako se romani danas najčešće mogu vidjeti u ženskim rukama - na plaži, na sofi ili u krevetu, uz šalicu kave. No u svojoj je objavi otišla i korak dalje, pa poželjela da se ljudi ponovno približe upravo kroz knjige i razgovor.
| Foto: Instagram
“Bilo bi baš lijepo da se ponovo približimo i nađemo na kavi, razgovarajući o toj jednoj knjizi koja nam je promijenila mišljenje o nečem, a slučajno smo je oboje pročitali… Je li ovo scenarij iz filma, ili može biti stvarnost? U knjižnici je sve moguće”, zaključila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram