Bez peglanja fotke: 'I ovo sam ja. Kapilare, celulit, dlačice...'

Ovo nije još jedna prije-poslije fotka u svrhu promoviranja anticelulitne kreme ili nekog sličnog proizvoda. Ovo sam ja unutar iste minute. Imamo tu ovo ružno svjetlo koje ne volimo i koje pada tako da se vidi sve ono što ne želimo vidjeti:kapilare, celulit, masnice, dlačice 😱 i ovo koje mi divno stoji i gdje moja koža izgleda gotovo savršeno s tek malim naznakama celulita 😍Ja naravno uvijek biram ono dobro svjetlo i dobre fotke, ali zadržim i one lošije kao podsjetnik da me ponekad i samo časak dijeli od onog boljeg. A ponekad se i jako dobro nasmijem nekim svojim izdanjima 😂🙈

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Sep 23, 2019 at 7:31am PDT